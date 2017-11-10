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Япония
 
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До начала матча осталось 9 часов 40 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Япония - Бразилия, который состоится 10.11.2017.
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