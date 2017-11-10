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Япония (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 10.10.2017 Япония 3:3 Гаити ТМС
- 06.10.2017 Япония 2:1 Новая Зеландия ТМС
- 05.09.2017 Саудовская Аравия 1:0 Япония ОМЧ2А
- 31.08.2017 Япония 2:0 Австралия ОМЧ2А
- 13.06.2017 Ирак 1:1 Япония ОМЧ2А
- 07.06.2017 Япония 1:1 Сирия ТМС
- 28.03.2017 Япония 4:0 Таиланд ОМЧ2А
- 23.03.2017 ОАЭ 0:2 Япония ОМЧ2А
- 15.11.2016 Япония 2:1 Саудовская Аравия ОМЧ2А
- 11.11.2016 Япония 4:0 Оман ТМС
- 11.10.2016 Австралия 1:1 Япония ОМЧ2А
- 06.10.2016 Япония 2:1 Ирак ОМЧ2А
- 06.09.2016 Таиланд 0:2 Япония ОМЧ2А
- 01.09.2016 Япония 1:2 ОАЭ ОМЧ2А
- 07.06.2016 Япония 1:2 Босния и Герцеговина ТМС
- 03.06.2016 Япония 7:2 Болгария ТМС
- 29.03.2016 Япония 5:0 Сирия АКЧ22Р
- 24.03.2016 Япония 5:0 Афганистан АКЧ22Р
- 17.11.2015 Камбоджа 0:2 Япония АКЧ22Р
- 12.11.2015 Сингапур 0:3 Япония АКЧ22Р
Бразилия (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 11.10.2017 Бразилия 3:0 Чили ОМЧ2ЮА
- 05.10.2017 Боливия 0:0 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 05.09.2017 Колумбия 1:1 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 01.09.2017 Бразилия 2:0 Эквадор ОМЧ2ЮА
- 13.06.2017 Австралия 0:4 Бразилия ТМС
- 09.06.2017 Бразилия 0:1 Аргентина ТМС
- 29.03.2017 Бразилия 3:0 Парагвай ОМЧ2ЮА
- 24.03.2017 Уругвай 1:4 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 26.01.2017 Бразилия 1:0 Колумбия ТМС
- 16.11.2016 Перу 0:2 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 11.11.2016 Бразилия 3:0 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 12.10.2016 Венесуэла 0:2 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 07.10.2016 Бразилия 5:0 Боливия ОМЧ2ЮА
- 07.09.2016 Бразилия 2:1 Колумбия ОМЧ2ЮА
- 02.09.2016 Эквадор 0:3 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 13.06.2016 Бразилия 0:1 Перу КА
- 09.06.2016 Бразилия 7:1 Гаити КА
- 05.06.2016 Бразилия 0:0 Эквадор КА
- 30.05.2016 Бразилия 2:0 Панама ТМС
- 30.03.2016 Парагвай 2:2 Бразилия ОМЧ2ЮА
Последние игры между собой
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До начала матча осталось 9 часов 40 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Япония - Бразилия, который состоится 10.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Япония - Бразилия, который состоится 10.11.2017.
Новости матча
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