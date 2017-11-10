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2017
Новая Зеландия
 
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Перу
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До начала матча осталось 9 часов 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Новая Зеландия - Перу, который состоится 11.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Новая Зеландия - Перу
Новая Зеландия
15.8% (26)
Ничья:
13.9% (23)
Перу
70.3% (116)

Вы не участвовали в прогнозе

Перу:
30.3% (50)
Перу:
24.2% (40)
Ничья:
12.7% (21)
Перу:
10.9% (18)
Новая Зеландия:
9.7% (16)
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