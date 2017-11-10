- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Позже
Предыдущие игры
Новая Зеландия (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 06.10.2017 Япония 2:1 Новая Зеландия ТМС
- 05.09.2017 Соломоновы острова 2:2 Новая Зеландия ОМЧ2О
- 01.09.2017 Новая Зеландия 6:1 Соломоновы острова ОМЧ2О
- 24.06.2017 Новая Зеландия 0:4 Португалия КК
- 21.06.2017 Мексика 2:1 Новая Зеландия КК
- 17.06.2017 РОССИЯ 2:0 Новая Зеландия КК
- 12.06.2017 Беларусь 1:0 Новая Зеландия ТМС
- 02.06.2017 Северная Ирландия 1:0 Новая Зеландия ТМС
- 28.03.2017 Новая Зеландия 2:0 Фиджи ОМЧ2О
- 25.03.2017 Фиджи 0:2 Новая Зеландия ОМЧ2О
- 15.11.2016 Новая Каледония 0:0 Новая Зеландия ОМЧ2О
- 12.11.2016 Новая Зеландия 2:0 Новая Каледония ОМЧ2О
- 12.10.2016 США 1:1 Новая Зеландия ТМС
- 09.10.2016 Мексика 2:1 Новая Зеландия ТМС
- 11.06.2016 Новая Зеландия 0:0 Папуа — Новая Гвинея КНО
- 08.06.2016 Новая Зеландия 1:0 Новая Каледония КНО
- 04.06.2016 Новая Зеландия 1:0 Соломоновы острова ЧМ(О2ЙР
- 31.05.2016 Вануату 0:5 Новая Зеландия ЧМ(О2ЙР
- 28.05.2016 Новая Зеландия 3:1 Фиджи ЧМ(О2ЙР
- 12.11.2015 Оман 0:1 Новая Зеландия ТМС
Перу (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 11.10.2017 Перу 1:1 Колумбия ОМЧ2ЮА
- 06.10.2017 Аргентина 0:0 Перу ОМЧ2ЮА
- 06.09.2017 Эквадор 1:2 Перу ОМЧ2ЮА
- 01.09.2017 Перу 2:1 Боливия ОМЧ2ЮА
- 14.06.2017 Перу 3:1 Ямайка ТМС
- 09.06.2017 Перу 1:0 Парагвай ТМС
- 29.03.2017 Перу 2:1 Уругвай ОМЧ2ЮА
- 24.03.2017 Венесуэла 2:2 Перу ОМЧ2ЮА
- 16.11.2016 Перу 0:2 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 11.11.2016 Парагвай 1:4 Перу ОМЧ2ЮА
- 12.10.2016 Чили 2:1 Перу ОМЧ2ЮА
- 07.10.2016 Перу 2:2 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 07.09.2016 Перу 2:1 Эквадор ОМЧ2ЮА
- 01.09.2016 Боливия 0:3 Перу ОМЧ2ЮА
- 18.06.2016 Перу 0:0 Колумбия КА
- 13.06.2016 Бразилия 0:1 Перу КА
- 09.06.2016 Эквадор 2:2 Перу КА
- 05.06.2016 Гаити 0:1 Перу КА
- 29.05.2016 Перу 3:1 Сальвадор ТМС
- 24.05.2016 Перу 4:0 Тринидад и Тобаго ТМС
Выход на ЧМ-2018
— ?
— ?
-
До начала матча осталось 9 часов 56 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Новая Зеландия - Перу, который состоится 11.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Новая Зеландия - Перу, который состоится 11.11.2017.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Новая Зеландия - Перу
Новая Зеландия
15.8% (26)
Ничья:
13.9% (23)
Перу
70.3% (116)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Перу:
30.3% (50)
0:1 Перу:
24.2% (40)
1:1 Ничья:
12.7% (21)
0:2 Перу:
10.9% (18)
2:1 Новая Зеландия:
9.7% (16)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
- Венесуэла
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Межконтинентальные стыковые матчи
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация