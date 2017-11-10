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Предыдущие игры
Гондурас (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 11.10.2017 Гондурас 3:2 Мексика ОМЧ2СА
- 08.10.2017 Коста-Рика 1:1 Гондурас ОМЧ2СА
- 06.09.2017 Гондурас 1:1 США ОМЧ2СА
- 02.09.2017 Тринидад и Тобаго 1:2 Гондурас ОМЧ2СА
- 21.07.2017 Мексика 1:0 Гондурас ЗКК
- 15.07.2017 Канада 0:0 Гондурас ЗКК
- 12.07.2017 Гондурас 0:0 Французская Гвиана ЗКК
- 08.07.2017 Гондурас 0:1 Коста-Рика ЗКК
- 14.06.2017 Панама 2:2 Гондурас ОМЧ2СА
- 09.06.2017 Мексика 3:0 Гондурас ОМЧ2СА
- 28.05.2017 Гондурас 2:2 Сальвадор ТМС
- 29.03.2017 Гондурас 1:1 Коста-Рика ОМЧ2СА
- 25.03.2017 США 6:0 Гондурас ОМЧ2СА
- 17.03.2017 Гондурас 2:0 Никарагуа ТМС
- 23.02.2017 Эквадор 3:1 Гондурас ТМС
- 17.02.2017 Гондурас 0:1 Ямайка ТМС
- 22.01.2017 Белиз 0:1 Гондурас ЦК
- 21.01.2017 Гондурас 1:1 Коста-Рика ЦК
- 18.01.2017 Панама 0:1 Гондурас ЦК
- 15.01.2017 Сальвадор 1:2 Гондурас ЦК
Австралия (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 10.10.2017 Австралия 2:1 Сирия ОМЧ2А
- 05.10.2017 Сирия 1:1 Австралия ОМЧ2А
- 05.09.2017 Австралия 2:1 Таиланд ОМЧ2А
- 31.08.2017 Япония 2:0 Австралия ОМЧ2А
- 25.06.2017 Чили 1:1 Австралия КК
- 22.06.2017 Камерун 1:1 Австралия КК
- 19.06.2017 Австралия 2:3 Германия КК
- 13.06.2017 Австралия 0:4 Бразилия ТМС
- 08.06.2017 Австралия 3:2 Саудовская Аравия ОМЧ2А
- 28.03.2017 Австралия 2:0 ОАЭ ОМЧ2А
- 23.03.2017 Ирак 1:1 Австралия ОМЧ2А
- 15.11.2016 Таиланд 2:2 Австралия ОМЧ2А
- 11.10.2016 Австралия 1:1 Япония ОМЧ2А
- 06.10.2016 Саудовская Аравия 2:2 Австралия ОМЧ2А
- 06.09.2016 ОАЭ 0:1 Австралия ОМЧ2А
- 01.09.2016 Австралия 2:0 Ирак ОМЧ2А
- 07.06.2016 Австралия 1:2 Греция ТМС
- 04.06.2016 Австралия 1:0 Греция ТМС
- 27.05.2016 Англия 2:1 Австралия ТМС
- 29.03.2016 Австралия 5:1 Иордания АКЧ22Р
Выход на ЧМ-2018
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До начала матча осталось 8 часов 7 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Гондурас - Австралия, который состоится 11.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Гондурас - Австралия, который состоится 11.11.2017.
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Прогнозы на матч Гондурас - Австралия
Гондурас
31.9% (52)
Ничья:
24.5% (40)
Австралия
43.6% (71)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Австралия:
23.9% (39)
1:1 Ничья:
20.9% (34)
1:0 Гондурас:
17.8% (29)
2:1 Гондурас:
11.7% (19)
0:1 Австралия:
9.2% (15)
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