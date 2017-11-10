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Гондурас
 
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Австралия
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До начала матча осталось 8 часов 7 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Гондурас - Австралия, который состоится 11.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Гондурас - Австралия
Гондурас
31.9% (52)
Ничья:
24.5% (40)
Австралия
43.6% (71)

Вы не участвовали в прогнозе

Австралия:
23.9% (39)
Ничья:
20.9% (34)
Гондурас:
17.8% (29)
Гондурас:
11.7% (19)
Австралия:
9.2% (15)
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