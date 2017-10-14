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Спартак М (до 19 лет)
 
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Севилья (до 19 лет)
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 15 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак М (до 19 лет) - Севилья (до 19 лет), который состоится 17.10.2017.
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Прогнозы на матч Спартак М (до 19 лет) - Севилья (до 19 лет)
Спартак М (до 19 лет)
57.8% (26)
Ничья:
13.3% (6)
Севилья (до 19 лет)
28.9% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак М (до 19 лет):
35.6% (16)
Севилья (до 19 лет):
15.6% (7)
Ничья:
13.3% (6)
Спартак М (до 19 лет):
13.3% (6)
Спартак М (до 19 лет):
6.7% (3)
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