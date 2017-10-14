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Спартак М (до 19 лет) (последние 7 матчей: +3 =1 -3)
- 26.09.2017 Спартак М (до 19 лет) 2:1 Ливерпуль (до 19 лет) ЮЛУ
- 13.09.2017 Марибор (до 19 лет) 1:0 Спартак М (до 19 лет) ЮЛУ
- 25.11.2015 Аякс (до 19 лет) 2:1 Спартак М (до 19 лет) ЮЛУ
- 04.11.2015 Спартак М (до 19 лет) 0:3 Аякс (до 19 лет) ЮЛУ
- 21.10.2015 Ряван (до 19 лет) 0:0 Спартак М (до 19 лет) ЮЛУ
- 30.09.2015 Спартак М (до 19 лет) 4:0 Ряван (до 19 лет) ЮЛУ
- 30.09.2015 Спартак М (до 19 лет) 4:0 Ряван (до 19 лет) Р
Севилья (до 19 лет) (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 26.09.2017 Севилья (до 19 лет) 1:0 Марибор (до 19 лет) ЮЛУ
- 13.09.2017 Ливерпуль (до 19 лет) 4:0 Севилья (до 19 лет) ЮЛУ
- 21.02.2017 Атлетико М (до 19 лет) 3:2 Севилья (до 19 лет) ЮЛУ
- 07.12.2016 Лион (до 19 лет) 0:1 Севилья (до 19 лет) ЮЛУ
- 22.11.2016 Севилья (до 19 лет) 0:2 Ювентус (до 19 лет) ЮЛУ
- 02.11.2016 Севилья (до 19 лет) 1:1 Динамо Загреб (до 19 лет) ЮЛУ
- 18.10.2016 Динамо Загреб (до 19 лет) 2:4 Севилья (до 19 лет) ЮЛУ
- 27.09.2016 Севилья (до 19 лет) 2:1 Лион (до 19 лет) ЮЛУ
- 14.09.2016 Ювентус (до 19 лет) 2:1 Севилья (до 19 лет) ЮЛУ
- 09.02.2016 Аякс (до 19 лет) 3:1 Севилья (до 19 лет) ЮЛУСМ
- 08.12.2015 Севилья (до 19 лет) 1:0 Ювентус (до 19 лет) ЮЛУ
- 25.11.2015 Боруссия М (до 19 лет) 2:2 Севилья (до 19 лет) ЮЛУ
- 03.11.2015 Севилья (до 19 лет) 0:2 Манчестер Сити (до 19 лет) ЮЛУ
- 21.10.2015 Манчестер Сити (до 19 лет) 1:1 Севилья (до 19 лет) ЮЛУ
- 17.10.2015 Севилья (до 19 лет) 2:0 Сан-Феликс (до 19 лет) Р
- 30.09.2015 Ювентус (до 19 лет) 0:1 Севилья (до 19 лет) ЮЛУ
- 15.09.2015 Севилья (до 19 лет) 4:2 Боруссия М (до 19 лет) ЮЛУ
- 15.09.2015 Севилья (до 19 лет) 4:2 Боруссия М (до 19 лет) Р
- 21.03.2015 Севилья (до 19 лет) 0:0 Сенеца (до 19 лет) Р
- 10.01.2015 Севилья (до 19 лет) 1:0 Рекреативо (до 19 лет) Р
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 15 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак М (до 19 лет) - Севилья (до 19 лет), который состоится 17.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак М (до 19 лет) - Севилья (до 19 лет), который состоится 17.10.2017.
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Прогнозы на матч Спартак М (до 19 лет) - Севилья (до 19 лет)
Спартак М (до 19 лет)
57.8% (26)
Ничья:
13.3% (6)
Севилья (до 19 лет)
28.9% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Спартак М (до 19 лет):
35.6% (16)
1:2 Севилья (до 19 лет):
15.6% (7)
1:1 Ничья:
13.3% (6)
2:0 Спартак М (до 19 лет):
13.3% (6)
1:0 Спартак М (до 19 лет):
6.7% (3)
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