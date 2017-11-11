- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Санкт-Петербург
Предыдущие игры
РОССИЯ (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 11.11.2017 РОССИЯ 0:1 Аргентина ТМС
- 10.10.2017 РОССИЯ 1:1 Иран ТМС
- 07.10.2017 РОССИЯ 4:2 Южная Корея ТМС
- 03.09.2017 Динамо Москва 0:3 РОССИЯ ТМС
- 24.06.2017 Мексика 2:1 РОССИЯ КК
- 21.06.2017 РОССИЯ 0:1 Португалия КК
- 17.06.2017 РОССИЯ 2:0 Новая Зеландия КК
- 09.06.2017 РОССИЯ 1:1 Чили ТМС
- 05.06.2017 Венгрия 0:3 РОССИЯ ТМС
- 28.03.2017 РОССИЯ 3:3 Бельгия ТМС
- 24.03.2017 РОССИЯ 0:2 Кот-д'Ивуар ТМС
- 15.11.2016 РОССИЯ 1:0 Румыния ТМС
- 10.11.2016 Катар 2:1 РОССИЯ ТМС
- 09.10.2016 РОССИЯ 3:4 Коста-Рика ТМС
- 06.09.2016 РОССИЯ 1:0 Гана ТМС
- 31.08.2016 Турция 0:0 РОССИЯ ТМС
- 20.06.2016 РОССИЯ 0:3 Уэльс Е2
- 15.06.2016 РОССИЯ 1:2 Словакия Е2
- 11.06.2016 Англия 1:1 РОССИЯ Е2
- 05.06.2016 РОССИЯ 1:1 Сербия ТМС
Испания (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 11.11.2017 Испания 5:0 Коста-Рика ТМС
- 09.10.2017 Израиль 0:1 Испания ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Испания 3:0 Албания ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Лихтенштейн 0:8 Испания ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Испания 3:0 Италия ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Македония 1:2 Испания ОМЧ2Е
- 07.06.2017 Испания 2:2 Колумбия ТМС
- 28.03.2017 Франция 0:2 Испания ТМС
- 24.03.2017 Испания 4:1 Израиль ОМЧ2Е
- 15.11.2016 Англия 2:2 Испания ТМС
- 12.11.2016 Испания 4:0 Македония ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Албания 0:2 Испания ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Италия 1:1 Испания ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Испания 8:0 Лихтенштейн ОМЧ2Е
- 01.09.2016 Бельгия 0:2 Испания ТМС
- 27.06.2016 Италия 2:0 Испания Е2
- 21.06.2016 Хорватия 2:1 Испания Е2
- 17.06.2016 Испания 3:0 Турция Е2
- 13.06.2016 Испания 1:0 Чехия Е2
- 07.06.2016 Испания 0:1 Грузия ТМС
Последние игры между собой
РОССИЯ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Испания: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 18.07.2013 РОССИЯ 1:1 Испания Международные матчи
- 07.02.2010 РОССИЯ 4:2 Испания Кубок Легенд
- 26.06.2008 РОССИЯ 0:3 Испания Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)
- 10.06.2008 Испания 4:1 РОССИЯ Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)
-
До начала матча осталось 2 дня 6 часов 38 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РОССИЯ - Испания, который состоится 14.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РОССИЯ - Испания, который состоится 14.11.2017.
Новости матча
-
Иско точно не сыграет с Россией — 13:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч РОССИЯ - Испания
РОССИЯ
6.3% (4)
Ничья:
4.8% (3)
Испания
88.9% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Испания:
30.2% (19)
0:2 Испания:
28.6% (18)
1:3 Испания:
11.1% (7)
0:1 Испания:
9.5% (6)
0:3 Испания:
7.9% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
- Венесуэла
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Межконтинентальные стыковые матчи
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация