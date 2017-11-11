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Стадион:
РОССИЯ
 
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Испания
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До начала матча осталось 2 дня 6 часов 38 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РОССИЯ - Испания, который состоится 14.11.2017.
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:
Прогнозы на матч РОССИЯ - Испания
РОССИЯ
6.3% (4)
Ничья:
4.8% (3)
Испания
88.9% (56)

Вы не участвовали в прогнозе

Испания:
30.2% (19)
Испания:
28.6% (18)
Испания:
11.1% (7)
Испания:
9.5% (6)
Испания:
7.9% (5)
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