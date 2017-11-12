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2017
Австралия
 
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Гондурас
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 4 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Австралия - Гондурас, который состоится 15.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Австралия - Гондурас
Австралия
78.6% (33)
Ничья:
14.3% (6)
Гондурас
7.1% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Австралия:
33.3% (14)
Австралия:
21.4% (9)
Австралия:
21.4% (9)
Ничья:
9.5% (4)
Гондурас:
7.1% (3)
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