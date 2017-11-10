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Стадион: Ла Росаледа
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Состав команд
12
Бартра
Марк
15
Рамос
Серхио
18
Альба
Хорди
22
Иско
Аларкон
14
Ньигес
Сауль
Испания 4-3-3
- Основной состав
- 1 Де Хеа Давид Вратарь
- 2 Арсальюс Альваро Защитник
- 12 Бартра Марк Защитник
- 15 Рамос Серхио Защитник
- 18 Альба Хорди Защитник
- 22 Иско Аларкон Полузащитник
- 6 Иньеста Андрес Полузащитник
- 14 Ньигес Сауль Полузащитник
- 9 Сусо Хесус Нападающий
- 7 Мората Альваро Нападающий
- 19 Родриго Морено Нападающий
- Главный тренер: Лопетеги Хулен
Коста-Рика 4-2-3-1
- Основной состав
- Пембертон Патрик Вратарь
- Гамбоа Кристиан Защитник
- Гонсалес Джанкарло Защитник
- Дуарте Оскар Защитник
- Овьедо Брайан Защитник
- Техеда Ельцин Полузащитник
- Борхес Сельсо Полузащитник
- Боланьос Кристиан Полузащитник
- Руис Брайан Полузащитник
- Уоллес Родни Полузащитник
- Уренья Марко Нападающий
- Главный тренер: Рамирес Оскар
Предыдущие игры
Испания (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 09.10.2017 Израиль 0:1 Испания ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Испания 3:0 Албания ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Лихтенштейн 0:8 Испания ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Испания 3:0 Италия ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Македония 1:2 Испания ОМЧ2Е
- 07.06.2017 Испания 2:2 Колумбия ТМС
- 28.03.2017 Франция 0:2 Испания ТМС
- 24.03.2017 Испания 4:1 Израиль ОМЧ2Е
- 15.11.2016 Англия 2:2 Испания ТМС
- 12.11.2016 Испания 4:0 Македония ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Албания 0:2 Испания ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Италия 1:1 Испания ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Испания 8:0 Лихтенштейн ОМЧ2Е
- 01.09.2016 Бельгия 0:2 Испания ТМС
- 27.06.2016 Италия 2:0 Испания Е2
- 21.06.2016 Хорватия 2:1 Испания Е2
- 17.06.2016 Испания 3:0 Турция Е2
- 13.06.2016 Испания 1:0 Чехия Е2
- 07.06.2016 Испания 0:1 Грузия ТМС
- 01.06.2016 Испания 6:1 Южная Корея ТМС
Коста-Рика (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 11.10.2017 Панама 2:1 Коста-Рика ОМЧ2СА
- 08.10.2017 Коста-Рика 1:1 Гондурас ОМЧ2СА
- 06.09.2017 Коста-Рика 1:1 Мексика ОМЧ2СА
- 02.09.2017 США 0:2 Коста-Рика ОМЧ2СА
- 23.07.2017 Коста-Рика 0:2 США ЗКК
- 20.07.2017 Коста-Рика 1:0 Панама ЗКК
- 15.07.2017 Коста-Рика 3:0 Французская Гвиана ЗКК
- 12.07.2017 Коста-Рика 1:1 Канада ЗКК
- 08.07.2017 Гондурас 0:1 Коста-Рика ЗКК
- 14.06.2017 Коста-Рика 2:1 Тринидад и Тобаго ОМЧ2СА
- 09.06.2017 Коста-Рика 0:0 Панама ОМЧ2СА
- 29.03.2017 Гондурас 1:1 Коста-Рика ОМЧ2СА
- 25.03.2017 Мексика 2:0 Коста-Рика ОМЧ2СА
- 23.01.2017 Панама 1:0 Коста-Рика ЦК
- 21.01.2017 Гондурас 1:1 Коста-Рика ЦК
- 18.01.2017 Коста-Рика 0:0 Никарагуа ЦК
- 15.01.2017 Белиз 0:3 Коста-Рика ЦК
- 14.01.2017 Коста-Рика 0:0 Сальвадор ЦК
- 16.11.2016 Коста-Рика 4:0 США ОМЧ2СА
- 12.11.2016 Тринидад и Тобаго 0:2 Коста-Рика ОМЧ2СА
Последние игры между собой
-
До начала матча осталось 21 час 24 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Испания - Коста-Рика, который состоится 11.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Испания - Коста-Рика, который состоится 11.11.2017.
Новости матча
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Иско: "У Бэйла сложные времена" — 23:35
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Прогнозы на матч Испания - Коста-Рика
Испания
99.1% (115)
Ничья:
0.9% (1)
Коста-Рика
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Испания:
36.2% (42)
3:1 Испания:
22.4% (26)
3:0 Испания:
16.4% (19)
2:1 Испания:
13.8% (16)
4:0 Испания:
3.4% (4)
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