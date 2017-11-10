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Стадион:
Испания
 
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Коста-Рика
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До начала матча осталось 21 час 24 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Испания - Коста-Рика, который состоится 11.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Испания - Коста-Рика
Испания
99.1% (115)
Ничья:
0.9% (1)
Коста-Рика
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Испания:
36.2% (42)
Испания:
22.4% (26)
Испания:
16.4% (19)
Испания:
13.8% (16)
Испания:
3.4% (4)
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