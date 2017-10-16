- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
0:1
Первый тайм: 12'
0:1
7' ГолАрп Янн-Фите
|
7'
0:1
Предыдущие игры
Colombia U17 (последние 3 матча: +2 =0 -1)
Германия (до 17 лет) (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 13.10.2017 Гвинея (до 17 лет) 1:3 Германия (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 10.10.2017 Iran U17 4:0 Германия (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 07.10.2017 Германия (до 17 лет) 2:1 Коста-Рика (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 16.05.2017 Испания (до 17 лет) 0:0 Германия (до 17 лет) Е(1Л
- 13.05.2017 Германия (до 17 лет) 2:1 Голландия (до 17 лет) Е(1Л1Ф
- 10.05.2017 Ирландия (до 17 лет) 0:7 Германия (до 17 лет) Е(1ЛФР
- 07.05.2017 Германия (до 17 лет) 3:1 Сербия (до 17 лет) Е(1ЛФР
- 04.05.2017 Германия (до 17 лет) 5:0 Босния и Герцеговина (до 17 лет) Е(1ЛФР
- 28.03.2017 Турция (до 17 лет) 1:3 Германия (до 17 лет) Е(1ЛЭРК
- 25.03.2017 Германия (до 17 лет) 6:2 Финляндия (до 17 лет) (жен) Е(1ЛЭРК
- 23.03.2017 Германия (до 17 лет) 10:1 Армения (до 17 лет) Е(1ЛЭРК
- 18.05.2016 Германия (до 17 лет) 1:2 Испания (до 17 лет) Е(1Л
- 14.05.2016 Германия (до 17 лет) 1:0 Бельгия (до 17 лет) Е(1Л1Ф
- 11.05.2016 Германия (до 17 лет) 4:0 Австрия (до 17 лет) Е(1ЛФР
- 08.05.2016 Германия (до 17 лет) 3:1 Босния и Герцеговина (до 17 лет) Е(1ЛФР
- 05.05.2016 Украина (до 17 лет) 2:2 Германия (до 17 лет) Е(1ЛФР
- 29.03.2016 Голландия (до 17 лет) 0:1 Германия (до 17 лет) Е(1ЛЭРК
- 26.03.2016 Германия (до 17 лет) 1:1 Болгария (до 17 лет) Е(1ЛЭРК
- 24.03.2016 Германия (до 17 лет) 5:1 Словакия (до 17 лет) Е(1ЛЭРК
- 29.10.2015 Хорватия (до 17 лет) 2:0 Германия (до 17 лет) ЧМ(1Л
Первый тайм
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jann-Fiete Arp.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация