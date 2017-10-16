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Colombia U17
0:1
Первый тайм: 12'
Германия (до 17 лет)
0'
0:1
7' Гол
Арп Янн-Фите
12'
Первый тайм
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jann-Fiete Arp.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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