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Парагвай (до 17 лет)
0:5
Конец матча
США (до 17 лет)
0'
0:1
19' Гол
Timothy Weah
0:2
53' Гол
Timothy Weah
0:3
63' Гол
Andrew Carleton
0:4
74' Гол
Joshua Sargent
0:5
77' Гол
Timothy Weah
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Joshua Sargent.
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Joshua Sargent.
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Joshua Sargent.

Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Joshua Sargent.
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andrew Carleton.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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