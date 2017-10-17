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Iran U17
2:0
Первый тайм: 21'
Мексика (до 17 лет)
0'
1:0
7' Пенальти
Mohamad Sharifi
2:0
11' Гол
Allahyar Sayyad
21'
Первый тайм
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Allahyar Sayyad.
Описание гола
7'
Г О О О О О Л - Taha Shariati из команды Иран (до17) забивает пенальти
Описание гола
7'
Г О О О О О Л - Mohamad Sharifi из команды Иран (до17) забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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