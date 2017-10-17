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  5. 1/8 финала
Мали (до 17 лет)
5:1
Конец матча
Iraq U17
0'
1:0
25' Гол
Hadji Drame
2:0
33' Гол
Lassana N'diaye
3:0
73' Гол
Fode Konate
3:1
85' Гол
Ali Kareem
4:1
87' Гол
Seme Camara
5:1
90' Гол
Lassana N'diaye
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lassana N'Diaye.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Fode Konate.

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lassana N'Diaye.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Hadji Drame.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Hadji Drame.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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