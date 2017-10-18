  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Чемпионат мира (до 17 лет)
  5. 1/8 финала
Ghana U17
2:0
Конец матча
Niger U17
0'
1:0
45' Пенальти
Eric Ayiah
2:0
90' Гол
Richard Danso
90'+7
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Richard Danso.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
45'
Г О О О О О Л - Eric Ayiah из команды Гана (до17) забивает пенальти
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Eric Ayiah.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация