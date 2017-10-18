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Бразилия (до 17 лет)
1:0
Первый тайм: 26'
Гондурас (до 17 лет)
0'
1:0
11' Гол
Brenner da Silva
26'
Первый тайм
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Brenner da Silva.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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