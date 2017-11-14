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Перу
 
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Новая Зеландия
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До начала матча осталось 2 дня 23 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Перу - Новая Зеландия, который состоится 16.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Перу - Новая Зеландия
Перу
89.3% (92)
Ничья:
3.9% (4)
Новая Зеландия
6.8% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Перу:
36.9% (38)
Перу:
21.4% (22)
Перу:
20.4% (21)
Новая Зеландия:
6.8% (7)
Перу:
5.8% (6)
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