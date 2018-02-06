Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико Калькутта - Керала Бластерс

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2017-2018
Состав команд
Атлетико Калькутта
- Основной состав
- 24 Debjit Majumder Вратарь
- 6 Фигерас Хорди Защитник
- 5 Торп Томас Полузащитник
- 87 Зекинья Полузащитник
- 99 Кучи Ньязи Нападающий
- 18 Hitesh Sharma
- 14 Eugeneson Lyngdoh
- 17 Rupert Nongrum
- 33 Prabir Das
- 20 Keegan Pereira
- 4 Conor Thomas II
- Запасные игроки
- 22 Яаскелайнен Юсси Вратарь
- 15 Darren Caldeira
- 9 Robin Singh
- 29 Bipin Singh
- 31 Фернандес Аугустин
- 13 Kunzang Bhutia
- 23 Anwar Ali
Керала Бластерс
- Основной состав
- 1 Рачубка Пол Вратарь
- 21 Джинган Сандеш Защитник
- 4 Nemanja Lakic-Pesic Защитник
- 10 Хьюм Иайн Нападающий
- 9 Бербатов Димитар Нападающий
- 99 Courage Pekuson
- 13 C. K. Vineeth
- 12 Milan Singh
- 31 Rino Anto
- 39 Lalruatthara Lalruatthara
- 8 Arata Izumi
- Запасные игроки
- 7 Karan Sawhney
- 29 Mark Sifneos
- 19 Siam Hanghal
- 11 Prasanth Karuthadathkuni
- 23 Pritam Singh
- 20 Jackinchand Singh
- 27 Subhasish Roy Chowdhury
Предыдущие игры
Атлетико Калькутта (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 03.02.2018 Атлетико Калькутта 0:2 Бенгалуру СИ
- 28.01.2018 Атлетико Калькутта 0:1 Джамшедпур СИ
- 25.01.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Ченнаин СИ
- 20.01.2018 Пуне Сити 3:0 Атлетико Калькутта СИ
- 12.01.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Атлетико Калькутта СИ
- 07.01.2018 Бенгалуру 1:0 Атлетико Калькутта СИ
- 03.01.2018 Атлетико Калькутта 1:1 Гоа СИ
- 23.12.2017 Атлетико Калькутта 1:0 Дели Динамос СИ
- 17.12.2017 Мумбаи Сити 0:1 Атлетико Калькутта СИ
- 07.12.2017 Ченнаин 3:2 Атлетико Калькутта СИ
- 01.12.2017 Джамшедпур 0:0 Атлетико Калькутта СИ
- 26.11.2017 Атлетико Калькутта 1:4 Пуне Сити СИ
- 18.12.2016 Керала Бластерс 1:1 Атлетико Калькутта СИ
- 13.12.2016 Мумбаи Сити 0:0 Атлетико Калькутта СИ
- 10.12.2016 Атлетико Калькутта 3:2 Мумбаи Сити СИ
- 02.12.2016 Атлетико Калькутта 0:0 Пуне Сити СИ
- 29.11.2016 Атлетико Калькутта 1:1 Керала Бластерс СИ
- 24.11.2016 Гоа 1:2 Атлетико Калькутта СИ
- 20.11.2016 Ченнаин 1:1 Атлетико Калькутта СИ
- 17.11.2016 Атлетико Калькутта 1:1 Нортист Юнайтед СИ
Керала Бластерс (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 02.02.2018 Пуне Сити 1:2 Керала Бластерс СИ
- 27.01.2018 Керала Бластерс 2:1 Дели Динамос СИ
- 21.01.2018 Керала Бластерс 1:2 Гоа СИ
- 17.01.2018 Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс СИ
- 14.01.2018 Мумбаи Сити 0:1 Керала Бластерс СИ
- 10.01.2018 Дели Динамос 1:3 Керала Бластерс СИ
- 04.01.2018 Керала Бластерс 1:1 Пуне Сити СИ
- 31.12.2017 Керала Бластерс 1:3 Бенгалуру СИ
- 22.12.2017 Ченнаин 1:1 Керала Бластерс СИ
- 15.12.2017 Керала Бластерс 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 09.12.2017 Гоа 5:2 Керала Бластерс СИ
- 03.12.2017 Керала Бластерс 1:1 Мумбаи Сити СИ
- 24.11.2017 Керала Бластерс 0:0 Джамшедпур СИ
- 18.12.2016 Керала Бластерс 1:1 Атлетико Калькутта СИ
- 14.12.2016 Дели Динамос 2:1 Керала Бластерс СИ
- 11.12.2016 Керала Бластерс 1:0 Дели Динамос СИ
- 04.12.2016 Керала Бластерс 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 29.11.2016 Атлетико Калькутта 1:1 Керала Бластерс СИ
- 25.11.2016 Керала Бластерс 2:1 Пуне Сити СИ
- 19.11.2016 Мумбаи Сити 5:0 Керала Бластерс СИ
Последние игры между собой
Атлетико Калькутта: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Керала Бластерс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
- 18.12.2016 Керала Бластерс 1:1 Атлетико Калькутта Суперлига Индии
- 29.11.2016 Атлетико Калькутта 1:1 Керала Бластерс Суперлига Индии
- 05.10.2016 Керала Бластерс 0:1 Атлетико Калькутта Суперлига Индии
- 10.11.2015 Керала Бластерс 2:3 Атлетико Калькутта Суперлига Индии
- 13.10.2015 Атлетико Калькутта 2:1 Керала Бластерс Суперлига Индии
- 20.12.2014 Керала Бластерс 0:1 Атлетико Калькутта Суперлига Индии
- 21.11.2014 Керала Бластерс 2:1 Атлетико Калькутта Суперлига Индии
- 26.10.2014 Атлетико Калькутта 1:1 Керала Бластерс Суперлига Индии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенгалуру
|13
|9
|0
|4
|25 - 14
|27
|2.
|Ченнаин
|12
|7
|2
|3
|19 - 14
|23
|3.
|Пуне Сити
|13
|7
|1
|5
|24 - 14
|22
|4.
|Джамшедпур
|14
|6
|4
|4
|14 - 12
|22
|5.
|Гоа
|12
|6
|2
|4
|29 - 23
|20
|6.
|Керала Бластерс
|13
|5
|4
|4
|17 - 18
|19
|7.
|Мумбаи Сити
|13
|5
|2
|6
|19 - 18
|17
|8.
|Атлетико Калькутта
|12
|3
|2
|7
|8 - 17
|11
|9.
|Нортист Юнайтед
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|10.
|Дели Динамос
|12
|2
|1
|9
|13 - 29
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико Калькутта - Керала БластерсДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 50 минут, которая состоится 08.02.2018.
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
81'
Керала Бластерс производит замену. Courage Pekuson уходит, и Jackichand Singh заменяет его
80'
Керала Бластерс производит замену. C. K. Vineeth уходит, и Prasanth Karuthadathkuni заменяет его
74'
Атлетико де Колката производит замену. Rupert Nongrum уходит, и Bipin Singh заменяет его
62'
Атлетико де Колката производит замену. Кучи Ньязи уходит, и Robin Singh заменяет его
60'
Керала Бластерс производит замену. Хьюм Иайн уходит, и Mark Sifneos заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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