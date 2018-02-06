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2017-2018
Атлетико Калькутта
 
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Керала Бластерс
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико Калькутта - Керала Бластерс

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 50 минут, которая состоится 08.02.2018.
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
81'
Керала Бластерс производит замену. Courage Pekuson уходит, и Jackichand Singh заменяет его
80'
Керала Бластерс производит замену. C. K. Vineeth уходит, и Prasanth Karuthadathkuni заменяет его
74'
Атлетико де Колката производит замену. Rupert Nongrum уходит, и Bipin Singh заменяет его
62'
Атлетико де Колката производит замену. Кучи Ньязи уходит, и Robin Singh заменяет его
60'
Керала Бластерс производит замену. Хьюм Иайн уходит, и Mark Sifneos заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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