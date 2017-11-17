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Керала Бластерс
0:0
Второй тайм: 74'
Атлетико де Колката
0' 74'
Второй тайм
62'
Атлетико де Колката производит замену. Кучи Ньязи уходит, и Robin Singh заменяет его
60'
Керала Бластерс производит замену. Хьюм Иайн уходит, и Mark Sifneos заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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