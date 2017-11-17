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0:0
Второй тайм: 74'
Состав команд
Керала Бластерс
- Основной состав
- 1 Рачубка Пол Вратарь
- 4 Nemanja Lakic-Pesic Защитник
- 21 Джинган Сандеш Защитник
- 10 Хьюм Иайн Нападающий
- 9 Бербатов Димитар Нападающий
- 31 Rino Anto
- 12 Milan Singh
- 13 C. K. Vineeth
- 99 Courage Pekuson
- 8 Arata Izumi
- 39 Lalruatthara Lalruatthara
- Запасные игроки
- 7 Karan Sawhney
- 29 Mark Sifneos
- 19 Siam Hanghal
- 11 Prasanth Karuthadathkuni
- 23 Pritam Singh
- 20 Jackinchand Singh
- 27 Subhasish Roy Chowdhury
Атлетико де Колката
- Основной состав
- 24 Debjit Majumder Вратарь
- 6 Фигерас Хорди Защитник
- 5 Торп Томас Полузащитник
- 87 Зекинья Полузащитник
- 99 Кучи Ньязи Нападающий
- 18 Hitesh Sharma
- 14 Eugeneson Lyngdoh
- 17 Rupert Nongrum
- 33 Prabir Das
- 20 Keegan Pereira
- 4 Conor Thomas II
- Запасные игроки
- 22 Яаскелайнен Юсси Вратарь
- 29 Bipin Singh
- 15 Darren Caldeira
- 31 Фернандес Аугустин
- 23 Anwar Ali
- 13 Kunzang Bhutia
- 9 Robin Singh
Предыдущие игры
Керала Бластерс (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 18.12.2016 Керала Бластерс 1:1 Атлетико де Колката СИ
- 14.12.2016 Дели Динамос 2:1 Керала Бластерс СИ
- 11.12.2016 Керала Бластерс 1:0 Дели Динамос СИ
- 04.12.2016 Керала Бластерс 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 29.11.2016 Атлетико де Колката 1:1 Керала Бластерс СИ
- 25.11.2016 Керала Бластерс 2:1 Пуне Сити СИ
- 19.11.2016 Мумбаи Сити 5:0 Керала Бластерс СИ
- 12.11.2016 Керала Бластерс 3:1 Ченнаийин СИ
- 08.11.2016 Керала Бластерс 2:1 Гоа СИ
- 04.11.2016 Дели Динамос 2:0 Керала Бластерс СИ
- 29.10.2016 Ченнаийин 0:0 Керала Бластерс СИ
- 24.10.2016 Гоа 1:2 Керала Бластерс СИ
- 17.10.2016 Пуне Сити 1:1 Керала Бластерс СИ
- 14.10.2016 Керала Бластерс 1:0 Мумбаи Сити СИ
- 09.10.2016 Керала Бластерс 0:0 Дели Динамос СИ
- 05.10.2016 Керала Бластерс 0:1 Атлетико де Колката СИ
- 01.10.2016 Нортист Юнайтед 1:0 Керала Бластерс СИ
- 03.12.2015 Дели Динамос 3:3 Керала Бластерс СИ
- 29.11.2015 Керала Бластерс 1:5 Гоа СИ
- 26.11.2015 Мумбаи Сити 1:1 Керала Бластерс СИ
Атлетико де Колката (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 18.12.2016 Керала Бластерс 1:1 Атлетико де Колката СИ
- 13.12.2016 Мумбаи Сити 0:0 Атлетико де Колката СИ
- 10.12.2016 Атлетико де Колката 3:2 Мумбаи Сити СИ
- 02.12.2016 Атлетико де Колката 0:0 Пуне Сити СИ
- 29.11.2016 Атлетико де Колката 1:1 Керала Бластерс СИ
- 24.11.2016 Гоа 1:2 Атлетико де Колката СИ
- 20.11.2016 Ченнаийин 1:1 Атлетико де Колката СИ
- 17.11.2016 Атлетико де Колката 1:1 Нортист Юнайтед СИ
- 13.11.2016 Дели Динамос 2:2 Атлетико де Колката СИ
- 06.11.2016 Пуне Сити 2:1 Атлетико де Колката СИ
- 28.10.2016 Нортист Юнайтед 1:2 Атлетико де Колката СИ
- 25.10.2016 Атлетико де Колката 0:1 Мумбаи Сити СИ
- 22.10.2016 Атлетико де Колката 1:0 Дели Динамос СИ
- 16.10.2016 Атлетико де Колката 1:1 Гоа СИ
- 11.10.2016 Мумбаи Сити 1:1 Атлетико де Колката СИ
- 05.10.2016 Керала Бластерс 0:1 Атлетико де Колката СИ
- 02.10.2016 Атлетико де Колката 2:2 Ченнаийин СИ
- 16.12.2015 Атлетико де Колката 2:1 Ченнаийин СИ
- 12.12.2015 Ченнаийин 3:0 Атлетико де Колката СИ
- 04.12.2015 Атлетико де Колката 2:3 Мумбаи Сити СИ
Последние игры между собой
Керала Бластерс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Атлетико де Колката: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
- 18.12.2016 Керала Бластерс 1:1 Атлетико де Колката Суперлига Индии
- 29.11.2016 Атлетико де Колката 1:1 Керала Бластерс Суперлига Индии
- 05.10.2016 Керала Бластерс 0:1 Атлетико де Колката Суперлига Индии
- 10.11.2015 Керала Бластерс 2:3 Атлетико де Колката Суперлига Индии
- 13.10.2015 Атлетико де Колката 2:1 Керала Бластерс Суперлига Индии
- 20.12.2014 Керала Бластерс 0:1 Атлетико де Колката Суперлига Индии
- 21.11.2014 Керала Бластерс 2:1 Атлетико де Колката Суперлига Индии
- 26.10.2014 Атлетико де Колката 1:1 Керала Бластерс Суперлига Индии
Второй тайм
62'
Атлетико де Колката производит замену. Кучи Ньязи уходит, и Robin Singh заменяет его
60'
Керала Бластерс производит замену. Хьюм Иайн уходит, и Mark Sifneos заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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