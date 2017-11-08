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2016-2017
Стадион: Максимир
Состав команд
21
Вида
Домагой
10
Модрич
Лука
Хорватия 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Субашич Даниэль Вратарь
- 2 Врсалько Шиме Защитник
- 21 Вида Домагой Защитник
- 5 Митрович Матей Защитник
- 3 Стринич Иван Защитник
- 10 Модрич Лука Полузащитник
- 7 Ракитич Иван Полузащитник
- 11 Брозович Марсело Полузащитник
- 9 Крамарич Андрей Полузащитник
- 4 Перишич Иван Полузащитник
- 17 Манджукич Марио Нападающий
- Главный тренер: Далич Златко
Греция 4-4-1-1
- Основной состав
- Карнезис Орестис Вратарь
- Торосидис Василис Защитник
- Папастатопулос Сократис Защитник
- Пападопулос Кирьякос Защитник
- Стафилидис Костас Защитник
- Христодулопулос Лазарос Полузащитник
- Зека Родригес Полузащитник
- Циолис Александрос Полузащитник
- Тахцидис Панайотис Полузащитник
- Фортунис Костас Полузащитник
- Митроглу Константинос Нападающий
- Главный тренер: Скиббе Михаэль
- Травмы и дисквалификации
- Манолас Костас Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Хорватия (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 09.10.2017 Украина 0:2 Хорватия ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Хорватия 1:1 Финляндия ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Турция 1:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Хорватия 1:0 Косово ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Исландия 1:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 28.05.2017 Мексика 1:2 Хорватия ТМС
- 28.03.2017 Эстония 3:0 Хорватия ТМС
- 24.03.2017 Хорватия 1:0 Украина ОМЧ2Е
- 14.01.2017 Китай 1:1 Хорватия ТМС
- 11.01.2017 Чили 1:1 Хорватия ТМС
- 15.11.2016 Северная Ирландия 0:3 Хорватия ТМС
- 12.11.2016 Хорватия 2:0 Исландия ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Финляндия 0:1 Хорватия ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Косово 0:6 Хорватия ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Хорватия 1:1 Турция ОМЧ2Е
- 25.06.2016 Хорватия 0:1 Португалия Е2
- 21.06.2016 Хорватия 2:1 Испания Е2
- 17.06.2016 Чехия 2:2 Хорватия Е2
- 12.06.2016 Турция 0:1 Хорватия Е2
- 04.06.2016 Хорватия 10:0 Сан-Марино ТМС
Греция (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 10.10.2017 Греция 4:0 Гибралтар ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Кипр 1:2 Греция ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Греция 1:2 Бельгия ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Греция 0:0 Эстония ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Босния и Герцеговина 0:0 Греция ОМЧ2Е
- 25.03.2017 Бельгия 1:1 Греция ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Греция 1:1 Босния и Герцеговина ОМЧ2Е
- 09.11.2016 Греция 0:1 Беларусь ТМС
- 10.10.2016 Эстония 0:2 Греция ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Греция 2:0 Кипр ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Гибралтар 1:4 Греция ОМЧ2Е
- 01.09.2016 Голландия 1:2 Греция ТМС
- 07.06.2016 Австралия 1:2 Греция ТМС
- 04.06.2016 Австралия 1:0 Греция ТМС
- 29.03.2016 Греция 2:3 Исландия ТМС
- 24.03.2016 Греция 2:1 Черногория ТМС
- 17.11.2015 Турция 0:0 Греция ТМС
- 13.11.2015 Люксембург 1:0 Греция ТМС
- 11.10.2015 Греция 4:3 Венгрия Е2ОМ
- 08.10.2015 Северная Ирландия 3:1 Греция Е2ОМ
Последние игры между собой
Плей-офф
Выход на ЧМ-2018
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До начала матча осталось 18 часов 13 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Хорватия - Греция, который состоится 09.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Хорватия - Греция, который состоится 09.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Хорватия - Греция
Хорватия
95.4% (144)
Ничья:
4.6% (7)
Греция
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Хорватия:
39.1% (59)
2:1 Хорватия:
27.8% (42)
1:0 Хорватия:
21.2% (32)
1:1 Ничья:
3.3% (5)
3:1 Хорватия:
2% (3)
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