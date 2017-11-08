  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
  5. Плей-офф
2016-2017
Стадион:
Хорватия
 
Позже
Греция
announcement
-
До начала матча осталось 18 часов 13 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Хорватия - Греция, который состоится 09.11.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Хорватия - Греция
Хорватия
95.4% (144)
Ничья:
4.6% (7)
Греция
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Хорватия:
39.1% (59)
Хорватия:
27.8% (42)
Хорватия:
21.2% (32)
Ничья:
3.3% (5)
Хорватия:
2% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация