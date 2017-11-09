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2016-2017
Стадион: Френдс Арена
Состав команд
16
Крафт
Эмиль
20
Тойвонен
Ола
Швеция 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ольсен Робин Вратарь
- 16 Крафт Эмиль Защитник
- 4 Гранквист Андреас Защитник
- 3 Линделоф Виктор Защитник
- 6 Аугустинссон Людвиг Защитник
- 17 Классон Виктор Полузащитник
- 7 Ларссон Себастьян Полузащитник
- 8 Экдаль Олбин Полузащитник
- 10 Форсберг Эмиль Полузащитник
- 20 Тойвонен Ола Нападающий
- 9 Берг Маркус Нападающий
- Главный тренер: Андерссон Янне
- Травмы и дисквалификации
- Люстиг Микаэль Дисквалифицирован
Италия 4-4-2
- Основной состав
- 1 Буффон Джанлуиджи Вратарь
- 2 Дзаппакоста Давиде Защитник
- 19 Бонуччи Леонардо Защитник
- 3 Кьеллини Джорджо Защитник
- 4 Дармиан Маттео Защитник
- 6 Кандрева Антонио Полузащитник
- 16 Де Росси Даниэле Полузащитник
- 8 Верратти Марко Полузащитник
- 10 Инсинье Лоренцо Полузащитник
- 7 Дзадза Симоне Нападающий
- 11 Иммобиле Чиро Нападающий
- Главный тренер: Вентура Джампьеро
Предыдущие игры
Швеция (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 10.10.2017 Голландия 2:0 Швеция ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Швеция 8:0 Люксембург ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Беларусь 0:4 Швеция ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Болгария 3:2 Швеция ОМЧ2Е
- 13.06.2017 Норвегия 1:1 Швеция ТМС
- 09.06.2017 Швеция 2:1 Франция ОМЧ2Е
- 28.03.2017 Португалия 2:3 Швеция ТМС
- 25.03.2017 Швеция 4:0 Беларусь ОМЧ2Е
- 12.01.2017 Швеция 6:0 Словакия ТМС
- 08.01.2017 Швеция 1:2 Кот-д'Ивуар ТМС
- 15.11.2016 Венгрия 0:2 Швеция ТМС
- 11.11.2016 Франция 2:1 Швеция ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Швеция 3:0 Болгария ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Люксембург 0:1 Швеция ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Швеция 1:1 Голландия ОМЧ2Е
- 22.06.2016 Швеция 0:1 Бельгия Е2
- 17.06.2016 Италия 1:0 Швеция Е2
- 13.06.2016 Ирландия 1:1 Швеция Е2
- 05.06.2016 Швеция 3:0 Уэльс ТМС
- 30.05.2016 Швеция 0:0 Словения ТМС
Италия (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 09.10.2017 Албания 0:1 Италия ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Италия 1:1 Македония ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Италия 1:0 Израиль ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Испания 3:0 Италия ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Италия 5:0 Лихтенштейн ОМЧ2Е
- 07.06.2017 Италия 3:0 Уругвай ТМС
- 31.05.2017 Италия 8:0 Сан-Марино ТМС
- 28.03.2017 Голландия 1:2 Италия ТМС
- 24.03.2017 Италия 2:0 Албания ОМЧ2Е
- 15.11.2016 Италия 0:0 Германия ТМС
- 12.11.2016 Лихтенштейн 0:4 Италия ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Македония 2:3 Италия ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Италия 1:1 Испания ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Израиль 1:3 Италия ОМЧ2Е
- 01.09.2016 Италия 1:3 Франция ТМС
- 02.07.2016 Германия 1:1 Италия Е2
- 27.06.2016 Италия 2:0 Испания Е2
- 22.06.2016 Италия 0:1 Ирландия Е2
- 17.06.2016 Италия 1:0 Швеция Е2
- 13.06.2016 Бельгия 0:2 Италия Е2
Последние игры между собой
Плей-офф
Выход на ЧМ-2018
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До начала матча осталось 17 часов 25 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Швеция - Италия, который состоится 10.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Швеция - Италия, который состоится 10.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Швеция - Италия
Швеция
9.2% (14)
Ничья:
39.5% (60)
Италия
51.3% (78)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.2% (49)
1:2 Италия:
25.7% (39)
0:1 Италия:
14.5% (22)
2:1 Швеция:
5.3% (8)
0:2 Италия:
5.3% (8)
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