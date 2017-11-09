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2016-2017
Стадион:
Швеция
 
Позже
Италия
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Прогнозы на матч Швеция - Италия
Швеция
9.2% (14)
Ничья:
39.5% (60)
Италия
51.3% (78)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.2% (49)
Италия:
25.7% (39)
Италия:
14.5% (22)
Швеция:
5.3% (8)
Италия:
5.3% (8)
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