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2016-2017
Стадион:
Дания
 
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Ирландия
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До начала матча осталось 20 часов 39 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Дания - Ирландия, который состоится 11.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Дания - Ирландия
Дания
84.2% (101)
Ничья:
10.8% (13)
Ирландия
5% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Дания:
37.5% (45)
Дания:
30% (36)
Ничья:
8.3% (10)
Дания:
7.5% (9)
Ирландия:
4.2% (5)
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