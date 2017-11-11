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2016-2017
Стадион:
Греция
 
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Хорватия
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До начала матча осталось 19 часов 12 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Греция - Хорватия, который состоится 12.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Греция - Хорватия
Греция
6.9% (9)
Ничья:
40.5% (53)
Хорватия
52.7% (69)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.6% (48)
Хорватия:
31.3% (41)
Хорватия:
13% (17)
Греция:
3.1% (4)
Хорватия:
2.3% (3)
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