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2016-2017
Стадион:
Италия
 
Позже
Швеция
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Прогнозы на матч Италия - Швеция
Италия
96% (121)
Ничья:
4% (5)
Швеция
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Италия:
29.4% (37)
Италия:
27.8% (35)
Италия:
26.2% (33)
Италия:
7.9% (10)
Ничья:
3.2% (4)
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