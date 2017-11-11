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2016-2017
Стадион: Авива
Предыдущие игры
Ирландия (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 11.11.2017 Дания 0:0 Ирландия ОМЧ2Е
- 09.10.2017 Уэльс 0:1 Ирландия ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Ирландия 2:0 Молдова ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Ирландия 0:1 Сербия ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Грузия 1:1 Ирландия ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Ирландия 1:1 Австрия ОМЧ2Е
- 04.06.2017 Ирландия 3:1 Уругвай ТМС
- 02.06.2017 Мексика 3:1 Ирландия ТМС
- 28.03.2017 Ирландия 0:1 Исландия ТМС
- 24.03.2017 Ирландия 0:0 Уэльс ОМЧ2Е
- 12.11.2016 Австрия 0:1 Ирландия ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Молдова 1:3 Ирландия ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Ирландия 1:0 Грузия ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Сербия 2:2 Ирландия ОМЧ2Е
- 31.08.2016 Ирландия 4:0 Оман ТМС
- 26.06.2016 Франция 2:1 Ирландия Е2
- 22.06.2016 Италия 0:1 Ирландия Е2
- 18.06.2016 Бельгия 3:0 Ирландия Е2
- 13.06.2016 Ирландия 1:1 Швеция Е2
- 31.05.2016 Ирландия 1:2 Беларусь ТМС
Дания (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 11.11.2017 Дания 0:0 Ирландия ОМЧ2Е
- 08.10.2017 Дания 1:1 Румыния ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Черногория 0:1 Дания ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Армения 1:4 Дания ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Дания 4:0 Польша ОМЧ2Е
- 10.06.2017 Казахстан 1:3 Дания ОМЧ2Е
- 06.06.2017 Дания 1:1 Германия ТМС
- 26.03.2017 Румыния 0:0 Дания ОМЧ2Е
- 15.11.2016 Чехия 1:1 Дания ТМС
- 11.11.2016 Дания 4:1 Казахстан ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Дания 0:1 Черногория ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Польша 3:2 Дания ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Дания 1:0 Армения ОМЧ2Е
- 31.08.2016 Дания 5:0 Лихтенштейн ТМС
- 07.06.2016 Дания 4:0 Болгария ТМС
- 03.06.2016 Дания 2:2 Босния и Герцеговина ТМС
- 29.03.2016 Шотландия 1:0 Дания ТМС
- 24.03.2016 Дания 2:1 Исландия ТМС
- 17.11.2015 Дания 2:2 Швеция Е2СМ
- 14.11.2015 Швеция 2:1 Дания Е2СМ
Последние игры между собой
Ирландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Дания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 11.11.2017 Дания 0:0 Ирландия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
Плей-офф
Выход на ЧМ-2018
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До начала матча осталось 2 дня 7 часов 39 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ирландия - Дания, который состоится 14.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ирландия - Дания, который состоится 14.11.2017.
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Прогнозы на матч Ирландия - Дания
Ирландия
38.3% (23)
Ничья:
46.7% (28)
Дания
15% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
43.3% (26)
1:0 Ирландия:
23.3% (14)
2:1 Ирландия:
10% (6)
1:2 Дания:
8.3% (5)
0:0 Ничья:
3.3% (2)
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