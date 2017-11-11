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Стадион:
Ирландия
 
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Дания
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До начала матча осталось 2 дня 7 часов 39 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ирландия - Дания, который состоится 14.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Ирландия - Дания
Ирландия
38.3% (23)
Ничья:
46.7% (28)
Дания
15% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
43.3% (26)
Ирландия:
23.3% (14)
Ирландия:
10% (6)
Дания:
8.3% (5)
Ничья:
3.3% (2)
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