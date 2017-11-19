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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Хонгкоу
1:0
Второй тайм: 48'
25' Желтая карточкаХуэй-Кан Цай
30' Желтая карточкаЦао Юньдин
1:0
38' ГолМартинс Обафеми
|
25'
30'
38'
1:0
46'
Состав команд
27
Ли
Шуай
16
Yunqiu
Li
34
Jinhao
Bi
6
Peng
Li
23
Jiajun
Bai
26
Sheng
Qin
36
Ruofan
Liu
28
Цао
Юньдин
27
Кэ
Ши
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
7
Лэй
У
25
Ахмедов
Одил
21
Хай
Юй
Шанхай Шэньхуа 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Ли Шуай Вратарь
- 16 Yunqiu Li Защитник
- 34 Jinhao Bi Защитник
- 6 Peng Li Защитник
- 23 Jiajun Bai Защитник
- 26 Sheng Qin Полузащитник
- 13 Гуарин Фредди Полузащитник
- 36 Ruofan Liu Полузащитник
- 28 Цао Юньдин Полузащитник
- 10 Морено Джованни Полузащитник
- 17 Мартинс Обафеми Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Shengjiong Qiu Вратарь
- 30 Jin Tao Защитник
- 37 Shilin Sun Полузащитник
- 15 Jianrong Zhu Нападающий
- 7 Джианйвинг Мао Нападающий
- 8 Lu Zhang I
- 35 Pin Lu
- Главный тренер: Jingui Wu
Шанхай СИПГ 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Цзюнь-Лин Янь Вратарь
- 27 Кэ Ши Защитник
- 28 Guan He Защитник
- 13 Чжэнь Вэй Защитник
- 4 Шэньчао Ван Защитник
- 7 Лэй У Полузащитник
- 25 Ахмедов Одил Полузащитник
- 8 Оскар дос Сантос Полузащитник
- 6 Хуэй-Кан Цай Полузащитник
- 21 Хай Юй Полузащитник
- 10 Халк Живанилдо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Лэ Сунь Вратарь
- 23 Хуань Фу Защитник
- 33 Ши-Хао Вэй Полузащитник
- 18 И Чжан Полузащитник
- 15 Chuangyi Lin Полузащитник
- 14 Ли Шенглонг Нападающий
- 26 Гао Хайшенг
- Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Вэньцзюнь Люй Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Шанхай Шэньхуа (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 04.11.2017 Ляонин Хувин 1:4 Шанхай Шэньхуа С
- 29.10.2017 Шанхай Шэньхуа 5:1 Яньбянь С
- 22.10.2017 Чуньцинь Лифан 1:1 Шанхай Шэньхуа С
- 15.10.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Тяньцзинь Тэда С
- 29.09.2017 Шанхай Шэньсинь 0:1 Шанхай Шэньхуа К
- 23.09.2017 Шанхай Шэньхуа 3:1 Гуанчжоу Фули С
- 19.09.2017 Шанхай Шэньхуа 0:0 Шаньдун Лунэн С
- 16.09.2017 Шанхай СИПГ 6:1 Шанхай Шэньхуа С
- 10.09.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Хэнань Цзянье С
- 19.08.2017 Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 15.08.2017 Шанхай Шэньхуа 1:0 Шанхай Шэньсинь К
- 12.08.2017 Шаньдун Лунэн 5:0 Шанхай Шэньхуа С
- 09.08.2017 Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуйчжоу Чжичэн С
- 05.08.2017 Шанхай Шэньхуа 1:1 Чанчунь Ятай С
- 02.08.2017 Шанхай Шэньхуа 0:0 Шаньдун Лунэн К
- 29.07.2017 Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэбей Форчун С
- 23.07.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань С
- 19.07.2017 Шаньдун Лунэн 1:3 Шанхай Шэньхуа К
- 16.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Шанхай Шэньхуа С
- 08.07.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Шанхай Шэньхуа С
Шанхай СИПГ (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 04.11.2017 Шанхай СИПГ 2:3 Цзянсу Сунин С
- 29.10.2017 Хэнань Цзянье 2:4 Шанхай СИПГ С
- 22.10.2017 Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Фули С
- 18.10.2017 Урава Редс 1:0 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 14.10.2017 Ляонин Хувин 3:3 Шанхай СИПГ С
- 30.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:4 Шанхай СИПГ К
- 27.09.2017 Шанхай СИПГ 1:1 Урава Редс ЛЧА
- 22.09.2017 Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ С
- 16.09.2017 Шанхай СИПГ 6:1 Шанхай Шэньхуа С
- 12.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 09.09.2017 Шанхай СИПГ 3:1 Тяньцзинь Тэда С
- 22.08.2017 Шанхай СИПГ 4:0 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 19.08.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:1 Шанхай СИПГ С
- 16.08.2017 Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Эвергранд К
- 13.08.2017 Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан С
- 10.08.2017 Хэбей Форчун 2:2 Шанхай СИПГ С
- 06.08.2017 Шанхай СИПГ 0:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 03.08.2017 Шанхай СИПГ 4:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь К
- 30.07.2017 Шаньдун Лунэн 2:1 Шанхай СИПГ С
- 22.07.2017 Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
Последние игры между собой
Шанхай Шэньхуа: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Шанхай СИПГ: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
- 16.09.2017 Шанхай СИПГ 6:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 20.05.2017 Шанхай Шэньхуа 1:3 Шанхай СИПГ Суперлига
- 17.07.2016 Шанхай Шэньхуа 2:1 Шанхай СИПГ Суперлига
- 11.03.2016 Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 23.08.2015 Шанхай Шэньхуа 1:2 Шанхай СИПГ Суперлига
- 09.05.2015 Шанхай СИПГ 5:0 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 31.08.2014 Шанхай Шэньхуа 1:1 Шанхай СИПГ Суперлига
- 26.04.2014 Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 24.08.2013 Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 28.04.2013 Шанхай Шэньхуа 2:1 Шанхай СИПГ Суперлига
- 03.08.2008 Шанхай Шэньхуа 4:0 Шанхай СИПГ Товарищеские матчи. Сборные
Шанхай Шэньхуа
Шанхай СИПГ
-
1 Голы 0
-
1 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
5 Дистанция, км 3
-
4 Количество передач 3
-
47 Владение мячом, % 53
1/4 финала
1/2 финала
Второй тайм
48'
Чжэнь Вэй выбил мяч на угловой.
48'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
47'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
47'
Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Морено Джованни заработал фол.
46'
Тактическая замена. Хай Юй уходит с поля и его заменяет Ши-Хао Вэй
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
45'
Кэ Ши бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
43'
Халк Живанилдо наказан за толчок Jiajun Bai
43'
41'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
41'
Ruofan Liu бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ в офсайде
40'
38'
Ruofan Liu сделал результативную передачу.
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мартинс Обафеми записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа делает навес прямо в штрафную.
38'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа играет в стеночку. Цао Юньдин был стеночкой.
37'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
37'
Халк Живанилдо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
36'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
35'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ в офсайде
32'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Ксин Шенг заработал фол.
32'
Jiajun Bai возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Jiajun Bai получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Jiajun Bai на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Цао Юньдин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
30'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Халк Живанилдо.
29'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с правого угла.
29'
Ли Шуай выбил мяч на угловой.
29'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес
29'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с правого угла.
28'
Jiajun Bai выбил мяч на угловой.
28'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с левого угла.
28'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
27'
Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля
26'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
26'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
26'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ксин Шенг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Хуэй-Кан Цай сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
25'
Хуэй-Кан Цай совершает грубый фол. Мартинс Обафеми был жертвой
24'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
23'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает навес
21'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
20'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
19'
Хуэй-Кан Цай атакует сзади соперника. Морено Джованни пострадал.
17'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
17'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
10'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
9'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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