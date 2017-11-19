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2017
Стадион:
Шанхай Шэньхуа
1:0
Второй тайм: 48'
Шанхай СИПГ
0'
25' Желтая карточка
Хуэй-Кан Цай
30' Желтая карточка
Цао Юньдин
1:0
38' Гол
Мартинс Обафеми
48'
Второй тайм
48'
Чжэнь Вэй выбил мяч на угловой.
48'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
47'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
Фол, нарушение
47'
Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Морено Джованни заработал фол.
46'
Тактическая замена. Хай Юй уходит с поля и его заменяет Ши-Хао Вэй
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
45'
Кэ Ши бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
43'
Халк Живанилдо наказан за толчок Jiajun Bai
43'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
41'
Ruofan Liu бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
40'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ в офсайде
40'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Ruofan Liu сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мартинс Обафеми записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа делает навес прямо в штрафную.
38'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа играет в стеночку. Цао Юньдин был стеночкой.
37'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
37'
Халк Живанилдо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
36'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
35'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
34'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ в офсайде
Фол, нарушение
32'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Ксин Шенг заработал фол.
Травма, повреждение
32'
Jiajun Bai возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Jiajun Bai получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
30'
Jiajun Bai на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
30'
Цао Юньдин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
30'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Халк Живанилдо.
Угловой
29'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с правого угла.
29'
Ли Шуай выбил мяч на угловой.
29'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес
29'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
29'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с правого угла.
28'
Jiajun Bai выбил мяч на угловой.
28'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
28'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с левого угла.
28'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля
26'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
26'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
26'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ксин Шенг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
25'
Хуэй-Кан Цай сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
25'
Хуэй-Кан Цай совершает грубый фол. Мартинс Обафеми был жертвой
24'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
23'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает навес
21'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
20'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
Фол, нарушение
19'
Хуэй-Кан Цай атакует сзади соперника. Морено Джованни пострадал.
Офсайд
17'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
17'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
Угловой
10'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
Угловой
9'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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