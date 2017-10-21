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2:1
Конец матча
1:0
15' ГолHadji Drame
2:0
61' ГолDjemoussa Traore
2:1
70' ПенальтиMohammed Kudus
|
15'
1:0
61'
2:0
70'
2:1
Предыдущие игры
Мали (до 17 лет) (последние 10 матчей: +8 =0 -2)
- 17.10.2017 Мали (до 17 лет) 5:1 Iraq U17 ЧМ(1Л
- 12.10.2017 Мали (до 17 лет) 3:1 Новая Зеландия (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 09.10.2017 Турция (до 17 лет) 0:3 Мали (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 06.10.2017 Парагвай (до 17 лет) 3:2 Мали (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 09.11.2015 Мали (до 17 лет) 0:2 Нигерия (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 05.11.2015 Мали (до 17 лет) 3:1 Бельгия (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 02.11.2015 Хорватия (до 17 лет) 0:1 Мали (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 29.10.2015 Мали (до 17 лет) 3:0 КНДР (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 24.10.2015 Мали (до 17 лет) 3:0 Гондурас (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 22.10.2015 Эквадор (до 17 лет) 1:2 Мали (до 17 лет) ЧМ(1Л
Ghana U17 (последние 4 матча: +3 =0 -1)
- 18.10.2017 Ghana U17 2:0 Niger U17 ЧМ(1Л
- 12.10.2017 Ghana U17 4:0 India U17 ЧМ(1Л
- 09.10.2017 Ghana U17 0:1 США (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 06.10.2017 Colombia U17 0:1 Ghana U17 ЧМ(1Л
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
70'
Г О О О О О Л - [player1] из команды Гана (до17) забивает пенальти
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Djemoussa Traore.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Hadji Drame.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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