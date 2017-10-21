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Мали (до 17 лет)
2:1
Конец матча
Ghana U17
0'
1:0
15' Гол
Hadji Drame
2:0
61' Гол
Djemoussa Traore
2:1
70' Пенальти
Mohammed Kudus
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
70'
Г О О О О О Л - [player1] из команды Гана (до17) забивает пенальти
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Djemoussa Traore.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Hadji Drame.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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