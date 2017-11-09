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Стадион:
Румыния
0:0
Первый тайм: 39'
Турция
0' 39'
Первый тайм
39'
Игрок клуба "Турция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
37'
Тосун Дженк из команды Турция в офсайде
Фол, нарушение
37'
Пинтилий Михай блокирует соперника. Йокушлу Окай заработал своей команде штрафной.
Офсайд
36'
Язиджи Юсуф из команды Турция в офсайде
36'
Инан Селчук выбил мяч подальше от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
35'
Будеску Константин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Удар от ворот произведет Турция
35'
Дяк Чиприан из команды Румыния делает навес
35'
Туфан Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Будеску Константин из команды Румыния подал угловой слева.
34'
Азиз Сердар выбил мяч на угловой.
34'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
34'
Азиз Сердар наказан за толчок Кешерю Клаудиу
Фол, нарушение
34'
Тосун Дженк наказан за толчок Григоре Драгош
33'
Озьякуп Огузхан из команды Турция делает навес
Офсайд
32'
Озьякуп Огузхан из команды Турция в офсайде
Фол, нарушение
32'
Григоре Драгош блокирует соперника. Тосун Дженк заработал своей команде штрафной.
31'
Игрок клуба "Румыния" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Туфан Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Будеску Константин из команды Румыния подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
29'
Озьякуп Огузхан из команды Турция делает неудачный навес.
29'
Игрок клуба "Турция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Пинтилий Михай из команды Румыния делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
25'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния опасно играет. Чуть не пострадал Туфан Озан.
24'
Текин Харун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Будеску Константин из команды Румыния подал угловой справа.
24'
Сеюнджю Чаглар выбил мяч на угловой.
24'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния делает навес
23'
Будеску Константин нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Кешерю Клаудиу из команды Румыния делает пас партнеру.
23'
Игрок клуба "Турция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Текин Харун вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Йокушлу Окай ошибается в защите.
21'
Удар от ворот произведет Турция
20'
Будеску Константин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
19'
Сэпунару Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Сэпунару Кристиан из команды Румыния устремляется вперед с мячом.
19'
Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Азиз Сердар из команды Турция сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
19'
Чалханоглу Хакан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Пинтилий Михай из команды Румыния опасно играет. Чуть не пострадал Йокушлу Окай.
Фол, нарушение
18'
Дяк Чиприан наказан за толчок Туран Атила
16'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Будеску Константин из команды Румыния делает навес
Угловой
16'
Будеску Константин из команды Румыния разыграл угловой с левого угла.
16'
Туфан Озан выбил мяч на угловой.
16'
Сэпунару Кристиан из команды Румыния делает навес
16'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Дяк Чиприан из команды Румыния делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
Сэпунару Кристиан из команды Румыния делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Офсайд
13'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния в офсайде
13'
Текин Харун вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Станчу Николае из команды Румыния делает навес
Офсайд
12'
Озьякуп Огузхан из команды Турция в офсайде
11'
Турция совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
Будеску Константин из команды Румыния делает неудачный навес.
10'
Туфан Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Будеску Константин из команды Румыния подал угловой слева.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Азиз Сердар выбил мяч на угловой.
10'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния делает навес
8'
Игрок клуба "Румыния" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Туфан Озан из команды Турция делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
5'
Кешерю Клаудиу нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Тошка Алин из команды Румыния делает навес
4'
Озьякуп Огузхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Будеску Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Инан Селчук наказан за толчок Будеску Константин
Фол, нарушение
3'
Дяк Чиприан наказан за толчок Туран Атила
1'
Игрок клуба "Турция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Турция". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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