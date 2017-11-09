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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Stadionul Dr. Constantin Radulescu
Состав команд
26
Дяк
Чиприан
23
Текин
Харун
11
Язиджи
Юсуф
Румыния 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Пантилимон Костел Вратарь
- 22 Сэпунару Кристиан Защитник
- 6 Кирикеш Влад Защитник
- 21 Григоре Драгош Защитник
- 3 Тошка Алин Защитник
- 8 Пинтилий Михай Полузащитник
- 23 Станчу Николае Полузащитник
- 26 Дяк Чиприан Полузащитник
- 14 Будеску Константин Полузащитник
- 10 Грозав Георге-Теодор Полузащитник
- 13 Кешерю Клаудиу Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Ница Флорин Вратарь
- 12 Татарушану Чиприан Вратарь
- 20 Ханка Серджу Защитник
- 4 Моци Козмин Защитник
- 24 Ганя Кристиан Защитник
- 27 Бэлаша Михай Защитник
- 5 Хобан Овидиу Полузащитник
- 2 Банку Никусор Полузащитник
- 7 Кипчу Александру Полузащитник
- 17 Бикфалви Эрик Полузащитник
- 25 Балута Александр Полузащитник
- 11 Торже Андрей-Габриэль Полузащитник
- 28 Тэнасе Флорин Нападающий
- 29 Алибек Денис Нападающий
- 9 Андоне Флорин Нападающий
- 19 Цукудян Георге Нападающий
- Главный тренер: Контра Космин
Турция 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Текин Харун Вратарь
- 6 Туфан Озан Защитник
- 4 Азиз Сердар Защитник
- 13 Сеюнджю Чаглар Защитник
- 2 Туран Атила Защитник
- 8 Инан Селчук Полузащитник
- 5 Йокушлу Окай Полузащитник
- 11 Язиджи Юсуф Полузащитник
- 14 Озьякуп Огузхан Полузащитник
- 10 Чалханоглу Хакан Полузащитник
- 9 Тосун Дженк Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бабаджан Волкан Вратарь
- 12 Коджук Окан Вратарь
- 26 Йардымджи Барис Защитник
- 15 Демирок Угур Защитник
- 21 Топрак Омер Защитник
- 3 Кейбаши Исмаил Защитник
- 25 Erol Erdal Alkan Защитник
- 17 Юндер Дженгиз Полузащитник
- 20 Акбаба Эмре Полузащитник
- 19 Малли Юнус Полузащитник
- 18 Тюрюдж Дениз Полузащитник
- 24 Караман Кенан Полузащитник
- 16 Унал Энес Нападающий
- Главный тренер: Луческу Мирча
Предыдущие игры
Румыния (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 08.10.2017 Дания 1:1 Румыния ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Румыния 3:1 Казахстан ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Черногория 1:0 Румыния ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Румыния 1:0 Армения ОМЧ2Е
- 13.06.2017 Румыния 3:2 Чили ТМС
- 10.06.2017 Польша 3:1 Румыния ОМЧ2Е
- 26.03.2017 Румыния 0:0 Дания ОМЧ2Е
- 15.11.2016 РОССИЯ 1:0 Румыния ТМС
- 11.11.2016 Румыния 0:3 Польша ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Казахстан 0:0 Румыния ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Армения 0:5 Румыния ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Румыния 1:1 Черногория ОМЧ2Е
- 19.06.2016 Румыния 0:1 Албания Е2
- 15.06.2016 Румыния 1:1 Швейцария Е2
- 10.06.2016 Франция 2:1 Румыния Е2
- 03.06.2016 Румыния 5:1 Грузия ТМС
- 29.05.2016 Румыния 3:4 Украина ТМС
- 25.05.2016 Румыния 1:1 ДР Конго ТМС
- 27.03.2016 Румыния 0:0 Испания ТМС
- 23.03.2016 Румыния 1:0 Литва ТМС
Турция (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 09.10.2017 Финляндия 2:2 Турция ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Турция 0:3 Исландия ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Турция 1:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Украина 2:0 Турция ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Косово 1:4 Турция ОМЧ2Е
- 05.06.2017 Македония 0:0 Турция ТМС
- 27.03.2017 Турция 3:1 Молдова ТМС
- 24.03.2017 Турция 2:0 Финляндия ОМЧ2Е
- 12.11.2016 Турция 2:0 Косово ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Исландия 2:0 Турция ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Турция 2:2 Украина ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Хорватия 1:1 Турция ОМЧ2Е
- 31.08.2016 Турция 0:0 РОССИЯ ТМС
- 21.06.2016 Чехия 0:2 Турция Е2
- 17.06.2016 Испания 3:0 Турция Е2
- 12.06.2016 Турция 0:1 Хорватия Е2
- 05.06.2016 Словения 0:1 Турция ТМС
- 29.05.2016 Турция 1:0 Черногория ТМС
- 22.05.2016 Англия 2:1 Турция ТМС
- 29.03.2016 Австрия 1:2 Турция ТМС
Последние игры между собой
Первый тайм
39'
37'
Тосун Дженк из команды Турция в офсайде
37'
Пинтилий Михай блокирует соперника. Йокушлу Окай заработал своей команде штрафной.
36'
Язиджи Юсуф из команды Турция в офсайде
36'
Инан Селчук выбил мяч подальше от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
35'
Будеску Константин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Удар от ворот произведет Турция
35'
Дяк Чиприан из команды Румыния делает навес
35'
35'
34'
Азиз Сердар выбил мяч на угловой.
34'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния делает навес прямо в штрафную.
34'
Азиз Сердар наказан за толчок Кешерю Клаудиу
34'
Тосун Дженк наказан за толчок Григоре Драгош
33'
Озьякуп Огузхан из команды Турция делает навес
32'
Озьякуп Огузхан из команды Турция в офсайде
32'
Григоре Драгош блокирует соперника. Тосун Дженк заработал своей команде штрафной.
31'
Игрок клуба "Румыния" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
29'
Озьякуп Огузхан из команды Турция делает неудачный навес.
29'
26'
Пинтилий Михай из команды Румыния делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния опасно играет. Чуть не пострадал Туфан Озан.
24'
Текин Харун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Будеску Константин из команды Румыния подал угловой справа.
24'
Сеюнджю Чаглар выбил мяч на угловой.
24'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния делает навес
23'
Будеску Константин нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Кешерю Клаудиу из команды Румыния делает пас партнеру.
23'
22'
Текин Харун вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Йокушлу Окай ошибается в защите.
21'
Удар от ворот произведет Турция
20'
Будеску Константин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
19'
Сэпунару Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Сэпунару Кристиан из команды Румыния устремляется вперед с мячом.
19'
Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Азиз Сердар из команды Турция сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
19'
Чалханоглу Хакан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Пинтилий Михай из команды Румыния опасно играет. Чуть не пострадал Йокушлу Окай.
18'
Дяк Чиприан наказан за толчок Туран Атила
16'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Будеску Константин из команды Румыния делает навес
16'
Будеску Константин из команды Румыния разыграл угловой с левого угла.
16'
Туфан Озан выбил мяч на угловой.
16'
Сэпунару Кристиан из команды Румыния делает навес
16'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Дяк Чиприан из команды Румыния делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
Сэпунару Кристиан из команды Румыния делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
13'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния в офсайде
13'
Текин Харун вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Станчу Николае из команды Румыния делает навес
12'
Озьякуп Огузхан из команды Турция в офсайде
11'
Турция совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
Будеску Константин из команды Румыния делает неудачный навес.
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Азиз Сердар выбил мяч на угловой.
10'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния делает навес
8'
Игрок клуба "Румыния" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Туфан Озан из команды Турция делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
5'
Кешерю Клаудиу нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Тошка Алин из команды Румыния делает навес
4'
Озьякуп Огузхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Будеску Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Инан Селчук наказан за толчок Будеску Константин
3'
Дяк Чиприан наказан за толчок Туран Атила
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Турция". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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