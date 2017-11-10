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Украина (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 09.10.2017 Украина 0:2 Хорватия ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Косово 0:2 Украина ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Исландия 2:0 Украина ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Украина 2:0 Турция ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Финляндия 1:2 Украина ОМЧ2Е
- 06.06.2017 Украина 0:1 Мальта ТМС
- 24.03.2017 Хорватия 1:0 Украина ОМЧ2Е
- 15.11.2016 Украина 2:0 Сербия ТМС
- 12.11.2016 Украина 1:0 Финляндия ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Украина 3:0 Косово ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Турция 2:2 Украина ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Украина 1:1 Исландия ОМЧ2Е
- 21.06.2016 Украина 0:1 Польша Е2
- 16.06.2016 Украина 0:2 Северная Ирландия Е2
- 12.06.2016 Германия 2:0 Украина Е2
- 03.06.2016 Албания 1:3 Украина ТМС
- 29.05.2016 Румыния 3:4 Украина ТМС
- 28.03.2016 Украина 1:0 Уэльс ТМС
- 24.03.2016 Украина 1:0 Кипр ТМС
- 17.11.2015 Словения 1:1 Украина Е2СМ
Словакия (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 08.10.2017 Словакия 3:0 Мальта ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Шотландия 1:0 Словакия ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Англия 2:1 Словакия ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Словакия 1:0 Словения ОМЧ2Е
- 10.06.2017 Литва 1:2 Словакия ОМЧ2Е
- 26.03.2017 Мальта 1:3 Словакия ОМЧ2Е
- 12.01.2017 Швеция 6:0 Словакия ТМС
- 08.01.2017 Уганда 3:1 Словакия ТМС
- 15.11.2016 Австрия 0:0 Словакия ТМС
- 11.11.2016 Словакия 4:0 Литва ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Словакия 3:0 Шотландия ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Словения 1:0 Словакия ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Словакия 0:1 Англия ОМЧ2Е
- 26.06.2016 Германия 3:0 Словакия Е2
- 20.06.2016 Словакия 0:0 Англия Е2
- 15.06.2016 РОССИЯ 1:2 Словакия Е2
- 11.06.2016 Уэльс 2:1 Словакия Е2
- 04.06.2016 Словакия 0:0 Северная Ирландия ТМС
- 29.05.2016 Германия 1:3 Словакия ТМС
- 27.05.2016 Словакия 3:1 Грузия ТМС
Последние игры между собой
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До начала матча осталось 15 часов 40 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Украина - Словакия, который состоится 10.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Украина - Словакия, который состоится 10.11.2017.
Новости матча
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