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Стадион: Телеком Арена
37' Желтая карточкаКамара Ола
1:0
43' ГолПандев Горан
|
37'
43'
1:0
Состав команд
17
Барди
Энис
10
Пандев
Горан
18
Сельнес
Оле
Македония 4-4-2
- Основной состав
- 1 Димитриевски Столе Вратарь
- 13 Ристовски Стефан Защитник
- 5 Зайков Джоко Защитник
- 14 Велкоски Дарко Защитник
- 4 Ристевски Кирче Защитник
- 20 Спировски Стефан Полузащитник
- 17 Барди Энис Полузащитник
- 19 Радески Марьян Полузащитник
- 8 Алиоски Эгзиян Полузащитник
- 9 Трайковски Александар Нападающий
- 10 Пандев Горан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Нильссон Давид Вратарь
- 6 Муслиу Визар Защитник
- 7 Тричковски Иван Полузащитник
- 2 Тосевски Кристиан Полузащитник
- 16 Николов Бобан Полузащитник
- 11 Хасани Феран Полузащитник
- 18 Маркоски Кире Нападающий
- 21 Anes Osmanoski
- Главный тренер: Ангеловски Игор
Норвегия 4-4-2
- Основной состав
- 22 Грютебуст Стен Вратарь
- 16 Свенссон Юнас Защитник
- 6 Нордтвейт Ховард Защитник
- 5 Валсвик Густав Защитник
- 21 Мелинг Биргер Защитник
- 17 Линнес Мартин Полузащитник
- 10 Хенриксен Маркус Полузащитник
- 18 Сельнес Оле Полузащитник
- 15 Эдегор Мартин Полузащитник
- 19 Сорлот Александр Нападающий
- 7 Камара Ола Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ярстейн Руне Вратарь
- 12 Нюланд Эрьян Вратарь
- 3 Шельвик Йорген Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 23 Бергет Йо Инге Полузащитник
- 11 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 24 Торсби Мортен Полузащитник
- 13 Трондсен Андерс Полузащитник
- 20 Дели Матс Мёллер Полузащитник
- 9 Содерлунд Александер Нападающий
- 25 Киркеволд Пол Нападающий
- Главный тренер: Лагербек Ларс
Предыдущие игры
Македония (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 09.10.2017 Македония 4:0 Лихтенштейн ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Италия 1:1 Македония ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Македония 1:1 Албания ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Израиль 0:1 Македония ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Македония 1:2 Испания ОМЧ2Е
- 05.06.2017 Македония 0:0 Турция ТМС
- 28.03.2017 Македония 3:0 Беларусь ТМС
- 24.03.2017 Лихтенштейн 0:3 Македония ОМЧ2Е
- 12.11.2016 Испания 4:0 Македония ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Македония 2:3 Италия ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Македония 1:2 Израиль ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Албания 2:1 Македония ОМЧ2Е
- 02.06.2016 Македония 1:3 Иран ТМС
- 29.05.2016 Азербайджан 1:3 Македония ТМС
- 29.03.2016 Македония 0:2 Болгария ТМС
- 23.03.2016 Словения 1:0 Македония ТМС
- 17.11.2015 Македония 0:1 Ливан ТМС
- 12.11.2015 Македония 4:1 Черногория ТМС
- 12.10.2015 Беларусь 0:0 Македония Е2ОМ
- 09.10.2015 Македония 0:2 Украина Е2ОМ
Норвегия (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 08.10.2017 Норвегия 1:0 Северная Ирландия ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Сан-Марино 0:8 Норвегия ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Германия 6:0 Норвегия ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Норвегия 2:0 Азербайджан ОМЧ2Е
- 13.06.2017 Норвегия 1:1 Швеция ТМС
- 10.06.2017 Норвегия 1:1 Чехия ОМЧ2Е
- 26.03.2017 Северная Ирландия 2:0 Норвегия ОМЧ2Е
- 11.11.2016 Чехия 2:1 Норвегия ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Норвегия 4:1 Сан-Марино ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Азербайджан 1:0 Норвегия ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Норвегия 0:3 Германия ОМЧ2Е
- 31.08.2016 Норвегия 0:1 Беларусь ТМС
- 05.06.2016 Бельгия 3:2 Норвегия ТМС
- 01.06.2016 Норвегия 3:2 Исландия ТМС
- 29.05.2016 Португалия 3:0 Норвегия ТМС
- 29.03.2016 Норвегия 2:0 Финляндия ТМС
- 24.03.2016 Эстония 0:0 Норвегия ТМС
- 15.11.2015 Венгрия 2:1 Норвегия Е2СМ
- 12.11.2015 Норвегия 0:1 Венгрия Е2СМ
- 13.10.2015 Италия 2:1 Норвегия Е2ОМ
Последние игры между собой
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
43'
Алиоски Эгзиян сделал результативную передачу.
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пандев Горан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
43'
Алиоски Эгзиян из команды Македония делает навес
42'
Пандев Горан из команды Македония в офсайде
42'
Свенссон Юнас из команды Норвегия делает подножку. Спировски Стефан заработал фол.
42'
Линнес Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Линнес Мартин из команды Норвегия устремляется вперед с мячом.
41'
Сельнес Оле наказан за толчок Пандев Горан
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Сельнес Оле из команды Норвегия делает подножку. Трайковски Александар заработал фол.
38'
Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Камара Ола получает желтую карточку за толчок соперника.
36'
Камара Ола наказан за толчок Велкоски Дарко
35'
Удар от ворот произведет Македония
35'
Камара Ола бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Камара Ола из команды Норвегия устремляется вперед с мячом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Валсвик Густав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Зайков Джоко выбил мяч подальше от ворот.
34'
Мелинг Биргер наказан за толчок Ристовски Стефан
33'
Мелинг Биргер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Трайковски Александар из команды Македония делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
33'
Эдегор Мартин из команды Норвегия делает подножку. Спировски Стефан заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Игрок клуба "Македония" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Алиоски Эгзиян из команды Македония в офсайде
29'
Удар от ворот произведет Норвегия
28'
Велкоски Дарко имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
28'
Барди Энис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Свенссон Юнас из команды Норвегия делает подножку. Радески Марьян заработал фол.
27'
27'
Мелинг Биргер из команды Норвегия делает навес
26'
Ристевски Кирче выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Эдегор Мартин из команды Норвегия подал угловой справа.
26'
Радески Марьян выбил мяч на угловой.
26'
Эдегор Мартин из команды Норвегия делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Удар от ворот произведет Македония
25'
Камара Ола имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
24'
Свенссон Юнас из команды Норвегия делает отличный навес.
24'
Барди Энис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игрок из команды Норвегия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Ристевски Кирче на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Сельнес Оле нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Барди Энис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
22'
Линнес Мартин из команды Норвегия подал угловой слева.
20'
Сорлот Александр наказан за толчок Велкоски Дарко
20'
Свенссон Юнас из команды Норвегия делает навес
20'
Игрок клуба "Норвегия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
19'
Мелинг Биргер наказан за толчок Алиоски Эгзиян
19'
ШТАНГА! Эдегор Мартин попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
19'
Линнес Мартин из команды Норвегия делает навес
18'
Пандев Горан из команды Македония в офсайде
18'
Нордтвейт Ховард из команды Норвегия делает подножку. Пандев Горан заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет Норвегия
16'
Алиоски Эгзиян имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
16'
Пандев Горан из команды Македония делает навес прямо в штрафную.
15'
Радески Марьян из команды Македония делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Радески Марьян из команды Македония делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
15'
Барди Энис из команды Македония делает навес
14'
Спировски Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Валсвик Густав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Трайковски Александар из команды Македония подал угловой слева.
13'
Алиоски Эгзиян бьет и мяч от рикошета проходит мимо
13'
Алиоски Эгзиян из команды Македония устремляется вперед с мячом.
13'
Игроки ФК "Македония" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Зайков Джоко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Эдегор Мартин из команды Норвегия делает навес
12'
Алиоски Эгзиян наказан за толчок Мелинг Биргер
12'
Пандев Горан из команды Македония делает передачу за спину защитников.
11'
11'
Свенссон Юнас из команды Норвегия делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
9'
Игрок клуба "Македония" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Хенриксен Маркус из команды Норвегия делает подножку. Радески Марьян заработал фол.
7'
7'
Сельнес Оле из команды Норвегия делает навес
6'
Свенссон Юнас наказан за толчок Трайковски Александар
5'
Велкоски Дарко из команды Македония делает подножку. Линнес Мартин заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
4'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
4'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Игрок команды Македония совершает фол
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норвегия". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telekom Arena, Skopje. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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