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Стадион:
Македония
1:0
Перерыв
Норвегия
0'
37' Желтая карточка
Камара Ола
1:0
43' Гол
Пандев Горан
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
43'
Алиоски Эгзиян сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пандев Горан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
43'
Алиоски Эгзиян из команды Македония делает навес
Офсайд
42'
Пандев Горан из команды Македония в офсайде
Фол, нарушение
42'
Свенссон Юнас из команды Норвегия делает подножку. Спировски Стефан заработал фол.
42'
Линнес Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Линнес Мартин из команды Норвегия устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
41'
Сельнес Оле наказан за толчок Пандев Горан
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
40'
Сельнес Оле из команды Норвегия делает подножку. Трайковски Александар заработал фол.
38'
Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля
Желтая карточка
37'
Камара Ола получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
36'
Камара Ола наказан за толчок Велкоски Дарко
35'
Удар от ворот произведет Македония
35'
Камара Ола бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Камара Ола из команды Норвегия устремляется вперед с мячом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Валсвик Густав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Зайков Джоко выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
34'
Мелинг Биргер наказан за толчок Ристовски Стефан
33'
Мелинг Биргер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Трайковски Александар из команды Македония делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
Фол, нарушение
33'
Эдегор Мартин из команды Норвегия делает подножку. Спировски Стефан заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Игрок клуба "Македония" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
30'
Алиоски Эгзиян из команды Македония в офсайде
29'
Удар от ворот произведет Норвегия
28'
Велкоски Дарко имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
28'
Барди Энис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Свенссон Юнас из команды Норвегия делает подножку. Радески Марьян заработал фол.
27'
Велкоски Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Мелинг Биргер из команды Норвегия делает навес
26'
Ристевски Кирче выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Эдегор Мартин из команды Норвегия подал угловой справа.
26'
Радески Марьян выбил мяч на угловой.
26'
Эдегор Мартин из команды Норвегия делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Удар от ворот произведет Македония
25'
Камара Ола имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
24'
Свенссон Юнас из команды Норвегия делает отличный навес.
24'
Барди Энис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игрок из команды Норвегия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Ристевски Кирче на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Сельнес Оле нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Барди Энис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
22'
Линнес Мартин из команды Норвегия подал угловой слева.
Фол, нарушение
20'
Сорлот Александр наказан за толчок Велкоски Дарко
20'
Свенссон Юнас из команды Норвегия делает навес
20'
Игрок клуба "Норвегия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
19'
Мелинг Биргер наказан за толчок Алиоски Эгзиян
19'
ШТАНГА! Эдегор Мартин попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
19'
Линнес Мартин из команды Норвегия делает навес
Офсайд
18'
Пандев Горан из команды Македония в офсайде
Фол, нарушение
18'
Нордтвейт Ховард из команды Норвегия делает подножку. Пандев Горан заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет Норвегия
16'
Алиоски Эгзиян имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
16'
Пандев Горан из команды Македония делает навес прямо в штрафную.
15'
Радески Марьян из команды Македония делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Радески Марьян из команды Македония делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
15'
Барди Энис из команды Македония делает навес
14'
Спировски Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Валсвик Густав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Трайковски Александар из команды Македония подал угловой слева.
13'
Алиоски Эгзиян бьет и мяч от рикошета проходит мимо
13'
Алиоски Эгзиян из команды Македония устремляется вперед с мячом.
13'
Игроки ФК "Македония" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Зайков Джоко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Эдегор Мартин из команды Норвегия делает навес
Фол, нарушение
12'
Алиоски Эгзиян наказан за толчок Мелинг Биргер
12'
Пандев Горан из команды Македония делает передачу за спину защитников.
11'
Велкоски Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Свенссон Юнас из команды Норвегия делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
9'
Игрок клуба "Македония" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Хенриксен Маркус из команды Норвегия делает подножку. Радески Марьян заработал фол.
7'
Велкоски Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сельнес Оле из команды Норвегия делает навес
Фол, нарушение
5'
Велкоски Дарко из команды Македония делает подножку. Линнес Мартин заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
4'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
4'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
Фол, нарушение
1'
Игрок команды Македония совершает фол
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норвегия". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telekom Arena, Skopje. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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