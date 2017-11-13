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  4. Товарищеские матчи. Сборные
Стадион:
Турция
2:3
Конец матча
Албания
0'
0:1
24' Гол
Садику Армандо
32' Желтая карточка
Мемушай Ледиан
0:2
39' Гол
Садику Армандо
41' Вторая желтая карточка
Мемушай Ледиан
42' Желтая карточка
Азиз Сердар
1:2
47' Гол
Юндер Дженгиз
1:3
55' Гол
Грезда Эрос
2:3
60' Гол
Акбаба Эмре
77' Желтая карточка
Туфан Озан
90' Желтая карточка
Сеюнджю Чаглар
90' Желтая карточка
Тосун Дженк
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
95'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
95'
Унал Энес из команды Турция делает навес
93'
Игрок клуба "Албания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
93'
Тосун Дженк получает желтую карточку за неспортивное поведение

Желтая карточка
92'
Сеюнджю Чаглар получает желтую карточку.
Фол, нарушение
92'
Сеюнджю Чаглар из команды Турция опасно играет. Чуть не пострадал Лиля Анди.
92'
Удар от ворот произведет Албания
91'
Демирок Угур бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Джака Таулант из команды Албания делает подножку. Язиджи Юсуф заработал фол.
91'
Унал Энес из команды Турция делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
88'
Тосун Дженк из команды Турция делает подножку. Лиля Анди заработал фол.
86'
Тактическая замена. Лиляй Сабиен уходит с поля и его заменяет Лиля Анди
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
85'
Удар от ворот произведет Албания
84'
Язиджи Юсуф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Кейбаши Исмаил нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Унал Энес из команды Турция делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Игрок клуба "Албания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Грезда Эрос получил травму и заменен. Айдаревич Астрит выходит на поле.
Травма, повреждение
81'
Грезда Эрос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
Удар от ворот произведет Турция
78'
Джака Таулант бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
77'
Туфан Озан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
77'
Туфан Озан наказан за толчок Грезда Эрос
77'
Маврай Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Весели Фредерик из команды Албания делает подножку. Акбаба Эмре заработал фол.
76'
Весели Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Озьякуп Огузхан из команды Турция делает навес
75'
Тактическая замена. Чалханоглу Хакан уходит с поля и его заменяет Язиджи Юсуф
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
74'
Озьякуп Огузхан из команды Турция попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Игрок клуба "Турция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет Албания
73'
Чалханоглу Хакан из команды Турция делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
71'
Тактическая замена. Юндер Дженгиз уходит с поля и его заменяет Унал Энес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Турция совершает вбрасывание на своей половине поля
68'
Игрок клуба "Албания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
68'
Акбаба Эмре из команды Турция делает подножку. Грезда Эрос заработал фол.
67'
Удар от ворот произведет Турция
66'
Тактическая замена. Леняни Эрмир уходит с поля и его заменяет Айети Арлинд
66'
Тактическая замена. Роши Одисе уходит с поля и его заменяет Кака Камер
66'
Тактическая замена. Садику Армандо уходит с поля и его заменяет Алийи Насер
66'
Грезда Эрос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Грезда Эрос из команды Албания устремляется вперед с мячом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Акбаба Эмре из команды Турция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
63'
Озьякуп Огузхан из команды Турция делает подножку. Джака Таулант заработал фол.
63'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Чалханоглу Хакан и мяч снова в игре
Угловой
63'
Юндер Дженгиз из команды Турция разыграл угловой с правого угла.
63'
Маврай Мергим выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
62'
Лиляй Сабиен из команды Албания делает подножку. Йокушлу Окай заработал фол.
62'
Удар от ворот произведет Албания
60'
Тосун Дженк сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Акбаба Эмре записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
60'
Тосун Дженк из команды Турция делает отличный пас
60'
Озьякуп Огузхан из команды Турция делает передачу за спину защитников.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Тактическая замена. Караман Кенан уходит с поля и его заменяет Акбаба Эмре
Фол, нарушение
59'
Чалханоглу Хакан из команды Турция делает подножку. Садику Армандо заработал фол.
58'
Удар от ворот произведет Албания
58'
Леняни Эрмир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Юндер Дженгиз из команды Турция подал угловой справа.
58'
Леняни Эрмир выбил мяч на угловой.
58'
Йокушлу Окай из команды Турция делает навес
57'
Караман Кенан нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Юндер Дженгиз из команды Турция делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Юндер Дженгиз нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Садику Армандо сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Грезда Эрос записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
55'
Садику Армандо из команды Албания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Игрок клуба "Албания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Озьякуп Огузхан из команды Турция делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Тосун Дженк и мяч снова в игре
53'
Удар от ворот произведет Албания
Угловой
53'
Юндер Дженгиз из команды Турция разыграл угловой с правого угла.
53'
Маврай Мергим выбил мяч на угловой.
52'
Удар от ворот произведет Албания
Угловой
51'
Юндер Дженгиз из команды Турция разыграл угловой с правого угла.
51'
Весели Фредерик выбил мяч на угловой.
51'
Кейбаши Исмаил из команды Турция делает неудачный навес.
Фол, нарушение
51'
Туфан Озан наказан за толчок Грезда Эрос
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Юндер Дженгиз из команды Турция делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
49'
Джака Таулант из команды Албания делает подножку. Юндер Дженгиз заработал фол.
47'
Тосун Дженк сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Юндер Дженгиз записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Тосун Дженк из команды Турция делает навес
Фол, нарушение
46'
Тосун Дженк из команды Турция делает подножку. Хюсай Эльсейд заработал фол.
46'
Тактическая замена. Йардымджи Барис уходит с поля и его заменяет Туфан Озан
46'
Тактическая замена. Азиз Сердар уходит с поля и его заменяет Демирок Угур
46'
Тактическая замена. Туран Атила уходит с поля и его заменяет Кейбаши Исмаил
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Игрок клуба "Албания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
45'
Тосун Дженк наказан за толчок Грезда Эрос
45'
Игрок клуба "Турция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Тосун Дженк из команды Турция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Игрок клуба "Турция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
42'
Азиз Сердар получает желтую карточку за неспортивное поведение
41'
Мемушай Ледиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
41'
Мемушай Ледиан из команды Албания опасно играет. Чуть не пострадал Азиз Сердар.
Фол, нарушение
40'
Мемушай Ледиан наказан за толчок Юндер Дженгиз
40'
Удар от ворот произведет Албания
40'
Тосун Дженк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Роши Одисе сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Садику Армандо из клуба "Албания" отправил мяч головой в ворота.
39'
Роши Одисе из команды Албания делает навес
38'
Караман Кенан пробил головой, вратарь справился с ударом.
38'
Йардымджи Барис из команды Турция делает навес
Фол, нарушение
38'
Грезда Эрос наказан за толчок Йардымджи Барис
38'
Чалханоглу Хакан нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Удар от ворот произведет Албания
36'
Маврай Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Юндер Дженгиз на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
36'
Джака Таулант из команды Албания делает подножку. Йардымджи Барис заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Игрок клуба "Турция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Весели Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Йардымджи Барис из команды Турция делает пас партнеру.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Йокушлу Окай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
32'
Мемушай Ледиан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
32'
Мемушай Ледиан из команды Албания опасно играет. Чуть не пострадал Йокушлу Окай.
Фол, нарушение
31'
Йокушлу Окай из команды Турция делает подножку. Джака Таулант заработал фол.
Фол, нарушение
30'
Грезда Эрос из команды Албания делает подножку. Сеюнджю Чаглар заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Роши Одисе из команды Албания делает навес
Фол, нарушение
29'
Йокушлу Окай наказан за толчок Роши Одисе
Фол, нарушение
28'
Мемушай Ледиан из команды Албания опасно играет. Чуть не пострадал Йокушлу Окай.
28'
Игрок клуба "Албания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Хюсай Эльсейд из команды Албания делает навес
28'
Игрок клуба "Албания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Хюсай Эльсейд из команды Албания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Игрок клуба "Турция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Турция
Фол, нарушение
26'
Лиляй Сабиен из команды Албания делает подножку. Азиз Сердар заработал фол.
Фол, нарушение
25'
Грезда Эрос из команды Албания делает подножку. Йардымджи Барис заработал фол.
24'
Роши Одисе сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Садику Армандо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
24'
Роши Одисе из команды Албания делает навес прямо в штрафную.
24'
Роши Одисе из команды Албания устремляется вперед с мячом.
23'
Сеюнджю Чаглар пробил головой, вратарь справился с ударом.
23'
Юндер Дженгиз из команды Турция делает навес
Угловой
23'
Чалханоглу Хакан из команды Турция разыграл угловой с левого угла.
22'
Тосун Дженк имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
20'
Мемушай Ледиан наказан за толчок Юндер Дженгиз
20'
Бабаджан Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Грезда Эрос из команды Албания подал угловой справа.
19'
Туран Атила выбил мяч на угловой.
18'
Вратарь парирует удар, который нанес Тосун Дженк, и мяч снова в игре
18'
Тосун Дженк на финте ушёл от оппонента.
18'
Караман Кенан из команды Турция делает пас партнеру.
17'
Караман Кенан из команды Турция попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Удар от ворот произведет Албания
16'
Йокушлу Окай из команды Турция бьет головой мимо ворот
16'
Чалханоглу Хакан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Маврай Мергим из команды Албания делает подножку. Караман Кенан заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
13'
Роши Одисе наказан за толчок Йокушлу Окай
Угловой
13'
Грезда Эрос из команды Албания подал угловой справа.
13'
Грезда Эрос из команды Албания попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Удар от ворот произведет Албания
12'
Чалханоглу Хакан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Караман Кенан нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Караман Кенан на финте ушёл от оппонента.
10'
После дальнего удара, который нанес Тосун Дженк мяч отбит вратарем
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Офсайд
8'
Роши Одисе из команды Албания в офсайде
8'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Йардымджи Барис из команды Турция делает навес
6'
Игрок клуба "Турция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Лиляй Сабиен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Йардымджи Барис из команды Турция. Это Грезда Эрос заработал фол.
2'
Игрок клуба "Албания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Албания". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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