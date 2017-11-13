Стадион: Анталья Арена
0:1
24' ГолСадику Армандо
32' Желтая карточкаМемушай Ледиан
0:2
39' ГолСадику Армандо
41' Вторая желтая карточкаМемушай Ледиан
42' Желтая карточкаАзиз Сердар
1:2
47' ГолЮндер Дженгиз
1:3
55' ГолГрезда Эрос
2:3
60' ГолАкбаба Эмре
77' Желтая карточкаТуфан Озан
90' Желтая карточкаСеюнджю Чаглар
90' Желтая карточкаТосун Дженк
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
95'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
93'
93'
Тосун Дженк получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
Сеюнджю Чаглар получает желтую карточку.
92'
Сеюнджю Чаглар из команды Турция опасно играет. Чуть не пострадал Лиля Анди.
92'
91'
Демирок Угур бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Джака Таулант из команды Албания делает подножку. Язиджи Юсуф заработал фол.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
88'
Тосун Дженк из команды Турция делает подножку. Лиля Анди заработал фол.
86'
Тактическая замена. Лиляй Сабиен уходит с поля и его заменяет Лиля Анди
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
85'
84'
Язиджи Юсуф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Кейбаши Исмаил нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
82'
Грезда Эрос получил травму и заменен. Айдаревич Астрит выходит на поле.
81'
Грезда Эрос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
78'
Джака Таулант бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
77'
Туфан Озан получает желтую карточку.
77'
Туфан Озан наказан за толчок Грезда Эрос
77'
Маврай Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Весели Фредерик из команды Албания делает подножку. Акбаба Эмре заработал фол.
76'
Весели Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Озьякуп Огузхан из команды Турция делает навес
75'
Тактическая замена. Чалханоглу Хакан уходит с поля и его заменяет Язиджи Юсуф
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
74'
Озьякуп Огузхан из команды Турция попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
73'
73'
Чалханоглу Хакан из команды Турция делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
71'
Тактическая замена. Юндер Дженгиз уходит с поля и его заменяет Унал Энес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Турция совершает вбрасывание на своей половине поля
68'
68'
Акбаба Эмре из команды Турция делает подножку. Грезда Эрос заработал фол.
67'
66'
Тактическая замена. Леняни Эрмир уходит с поля и его заменяет Айети Арлинд
66'
Тактическая замена. Роши Одисе уходит с поля и его заменяет Кака Камер
66'
Тактическая замена. Садику Армандо уходит с поля и его заменяет Алийи Насер
66'
Грезда Эрос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Грезда Эрос из команды Албания устремляется вперед с мячом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Акбаба Эмре из команды Турция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Озьякуп Огузхан из команды Турция делает подножку. Джака Таулант заработал фол.
63'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Чалханоглу Хакан и мяч снова в игре
63'
63'
Маврай Мергим выбил мяч на угловой.
62'
Лиляй Сабиен из команды Албания делает подножку. Йокушлу Окай заработал фол.
62'
60'
Тосун Дженк сделал результативную передачу.
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Акбаба Эмре записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
60'
Тосун Дженк из команды Турция делает отличный пас
60'
Озьякуп Огузхан из команды Турция делает передачу за спину защитников.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Тактическая замена. Караман Кенан уходит с поля и его заменяет Акбаба Эмре
59'
Чалханоглу Хакан из команды Турция делает подножку. Садику Армандо заработал фол.
58'
58'
Леняни Эрмир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Юндер Дженгиз из команды Турция подал угловой справа.
58'
Леняни Эрмир выбил мяч на угловой.
58'
Йокушлу Окай из команды Турция делает навес
57'
Караман Кенан нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Юндер Дженгиз из команды Турция делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Юндер Дженгиз нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Садику Армандо сделал результативную передачу.
55'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Грезда Эрос записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
55'
Садику Армандо из команды Албания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
55'
Озьякуп Огузхан из команды Турция делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Тосун Дженк и мяч снова в игре
53'
53'
53'
Маврай Мергим выбил мяч на угловой.
52'
51'
51'
Весели Фредерик выбил мяч на угловой.
51'
Кейбаши Исмаил из команды Турция делает неудачный навес.
51'
Туфан Озан наказан за толчок Грезда Эрос
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Юндер Дженгиз из команды Турция делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Джака Таулант из команды Албания делает подножку. Юндер Дженгиз заработал фол.
47'
Тосун Дженк сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Юндер Дженгиз записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Тосун Дженк из команды Турция делает навес
46'
Тосун Дженк из команды Турция делает подножку. Хюсай Эльсейд заработал фол.
46'
Тактическая замена. Йардымджи Барис уходит с поля и его заменяет Туфан Озан
46'
Тактическая замена. Азиз Сердар уходит с поля и его заменяет Демирок Угур
46'
Тактическая замена. Туран Атила уходит с поля и его заменяет Кейбаши Исмаил
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Тосун Дженк наказан за толчок Грезда Эрос
45'
43'
Тосун Дженк из команды Турция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
42'
Азиз Сердар получает желтую карточку за неспортивное поведение
41'
Мемушай Ледиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
41'
Мемушай Ледиан из команды Албания опасно играет. Чуть не пострадал Азиз Сердар.
40'
Мемушай Ледиан наказан за толчок Юндер Дженгиз
40'
40'
Тосун Дженк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Роши Одисе сделал результативную передачу.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Садику Армандо из клуба "Албания" отправил мяч головой в ворота.
39'
Роши Одисе из команды Албания делает навес
38'
Караман Кенан пробил головой, вратарь справился с ударом.
38'
Йардымджи Барис из команды Турция делает навес
38'
Грезда Эрос наказан за толчок Йардымджи Барис
38'
Чалханоглу Хакан нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
36'
Маврай Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Юндер Дженгиз на финте ушёл от оппонента.
36'
Джака Таулант из команды Албания делает подножку. Йардымджи Барис заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
35'
Весели Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Йардымджи Барис из команды Турция делает пас партнеру.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Йокушлу Окай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Мемушай Ледиан получает желтую карточку.
32'
Мемушай Ледиан из команды Албания опасно играет. Чуть не пострадал Йокушлу Окай.
31'
Йокушлу Окай из команды Турция делает подножку. Джака Таулант заработал фол.
30'
Грезда Эрос из команды Албания делает подножку. Сеюнджю Чаглар заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Роши Одисе из команды Албания делает навес
29'
Йокушлу Окай наказан за толчок Роши Одисе
28'
Мемушай Ледиан из команды Албания опасно играет. Чуть не пострадал Йокушлу Окай.
28'
28'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Хюсай Эльсейд из команды Албания делает навес
28'
28'
Хюсай Эльсейд из команды Албания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
27'
26'
Лиляй Сабиен из команды Албания делает подножку. Азиз Сердар заработал фол.
25'
Грезда Эрос из команды Албания делает подножку. Йардымджи Барис заработал фол.
24'
Роши Одисе сделал результативную передачу.
24'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Садику Армандо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
24'
Роши Одисе из команды Албания делает навес прямо в штрафную.
24'
Роши Одисе из команды Албания устремляется вперед с мячом.
23'
Сеюнджю Чаглар пробил головой, вратарь справился с ударом.
23'
Юндер Дженгиз из команды Турция делает навес
23'
Чалханоглу Хакан из команды Турция разыграл угловой с левого угла.
22'
Тосун Дженк имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Мемушай Ледиан наказан за толчок Юндер Дженгиз
20'
Бабаджан Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Грезда Эрос из команды Албания подал угловой справа.
19'
Туран Атила выбил мяч на угловой.
18'
Вратарь парирует удар, который нанес Тосун Дженк, и мяч снова в игре
18'
Тосун Дженк на финте ушёл от оппонента.
18'
Караман Кенан из команды Турция делает пас партнеру.
17'
Караман Кенан из команды Турция попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
16'
Йокушлу Окай из команды Турция бьет головой мимо ворот
16'
Чалханоглу Хакан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Маврай Мергим из команды Албания делает подножку. Караман Кенан заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
13'
Роши Одисе наказан за толчок Йокушлу Окай
13'
Грезда Эрос из команды Албания подал угловой справа.
13'
Грезда Эрос из команды Албания попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
12'
Чалханоглу Хакан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Караман Кенан нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Караман Кенан на финте ушёл от оппонента.
10'
После дальнего удара, который нанес Тосун Дженк мяч отбит вратарем
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
8'
Роши Одисе из команды Албания в офсайде
8'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Йардымджи Барис из команды Турция делает навес
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Лиляй Сабиен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Йардымджи Барис из команды Турция. Это Грезда Эрос заработал фол.
2'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Албания". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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