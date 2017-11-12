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Португалия
 
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До начала матча осталось 2 дня 8 часов 39 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Португалия - США, который состоится 14.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Португалия - США
Португалия
89.7% (52)
Ничья:
5.2% (3)
США
5.2% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Португалия:
31% (18)
Португалия:
25.9% (15)
Португалия:
13.8% (8)
Португалия:
12.1% (7)
США:
5.2% (3)
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