- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Позже
Предыдущие игры
Португалия (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 10.11.2017 Португалия 3:0 Саудовская Аравия ТМС
- 10.10.2017 Португалия 2:0 Швейцария ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Андорра 0:2 Португалия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Венгрия 0:1 Португалия ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Португалия 5:1 Фарерские острова ОМЧ2Е
- 02.07.2017 Португалия 2:1 Мексика КК
- 28.06.2017 Португалия 0:0 Чили КК
- 24.06.2017 Новая Зеландия 0:4 Португалия КК
- 21.06.2017 РОССИЯ 0:1 Португалия КК
- 18.06.2017 Португалия 2:2 Мексика КК
- 09.06.2017 Латвия 0:3 Португалия ОМЧ2Е
- 03.06.2017 Португалия 4:0 Кипр ТМС
- 28.03.2017 Португалия 2:3 Швеция ТМС
- 25.03.2017 Португалия 3:0 Венгрия ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Португалия 4:1 Латвия ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Фарерские острова 0:6 Португалия ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Португалия 6:0 Андорра ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Швейцария 2:0 Португалия ОМЧ2Е
- 01.09.2016 Португалия 5:0 Гибралтар ТМС
- 10.07.2016 Португалия 1:0 Франция Е2
США (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 11.10.2017 Тринидад и Тобаго 2:1 США ОМЧ2СА
- 07.10.2017 США 4:0 Панама ОМЧ2СА
- 06.09.2017 Гондурас 1:1 США ОМЧ2СА
- 02.09.2017 США 0:2 Коста-Рика ОМЧ2СА
- 27.07.2017 США 2:1 Ямайка ЗКК
- 23.07.2017 Коста-Рика 0:2 США ЗКК
- 20.07.2017 США 2:0 Сальвадор ЗКК
- 16.07.2017 Никарагуа 0:3 США ЗКК
- 13.07.2017 США 3:2 Мартиника ЗКК
- 08.07.2017 США 1:1 Панама ЗКК
- 02.07.2017 США 2:1 Гана ТМС
- 12.06.2017 Мексика 1:1 США ОМЧ2СА
- 09.06.2017 США 2:0 Тринидад и Тобаго ОМЧ2СА
- 04.06.2017 США 1:1 Венесуэла ТМС
- 29.03.2017 Панама 1:1 США ОМЧ2СА
- 25.03.2017 США 6:0 Гондурас ОМЧ2СА
- 04.02.2017 США 1:0 Ямайка ТМС
- 30.01.2017 США 0:0 Сербия ТМС
- 16.11.2016 Коста-Рика 4:0 США ОМЧ2СА
- 12.11.2016 США 1:2 Мексика ОМЧ2СА
Последние игры между собой
Португалия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
США: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 23.06.2014 США 2:2 Португалия Чемпионат мира 2014
-
До начала матча осталось 2 дня 8 часов 39 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Португалия - США, который состоится 14.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Португалия - США, который состоится 14.11.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Португалия - США
Португалия
89.7% (52)
Ничья:
5.2% (3)
США
5.2% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Португалия:
31% (18)
2:0 Португалия:
25.9% (15)
3:1 Португалия:
13.8% (8)
1:0 Португалия:
12.1% (7)
1:2 США:
5.2% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
- Венесуэла
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Межконтинентальные стыковые матчи
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация