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Румыния
 
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Голландия
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До начала матча осталось 2 дня 6 часов 54 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Румыния - Голландия, который состоится 14.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Румыния - Голландия
Румыния
5.3% (1)
Ничья:
42.1% (8)
Голландия
52.6% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Голландия:
31.6% (6)
Ничья:
31.6% (6)
Голландия:
10.5% (2)
Ничья:
10.5% (2)
Голландия:
10.5% (2)
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