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Румыния (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 09.11.2017 Румыния 2:0 Турция ТМС
- 08.10.2017 Дания 1:1 Румыния ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Румыния 3:1 Казахстан ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Черногория 1:0 Румыния ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Румыния 1:0 Армения ОМЧ2Е
- 13.06.2017 Румыния 3:2 Чили ТМС
- 10.06.2017 Польша 3:1 Румыния ОМЧ2Е
- 26.03.2017 Румыния 0:0 Дания ОМЧ2Е
- 15.11.2016 РОССИЯ 1:0 Румыния ТМС
- 11.11.2016 Румыния 0:3 Польша ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Казахстан 0:0 Румыния ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Армения 0:5 Румыния ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Румыния 1:1 Черногория ОМЧ2Е
- 19.06.2016 Румыния 0:1 Албания Е2
- 15.06.2016 Румыния 1:1 Швейцария Е2
- 10.06.2016 Франция 2:1 Румыния Е2
- 03.06.2016 Румыния 5:1 Грузия ТМС
- 29.05.2016 Румыния 3:4 Украина ТМС
- 25.05.2016 Румыния 1:1 ДР Конго ТМС
- 27.03.2016 Румыния 0:0 Испания ТМС
Голландия (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 09.11.2017 Шотландия 0:1 Голландия ТМС
- 10.10.2017 Голландия 2:0 Швеция ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Беларусь 1:3 Голландия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Голландия 3:1 Болгария ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Франция 4:0 Голландия ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Голландия 5:0 Люксембург ОМЧ2Е
- 04.06.2017 Голландия 5:0 Кот-д'Ивуар ТМС
- 31.05.2017 Марокко 1:2 Голландия ТМС
- 28.03.2017 Голландия 1:2 Италия ТМС
- 25.03.2017 Болгария 2:0 Голландия ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Люксембург 1:3 Голландия ОМЧ2Е
- 09.11.2016 Голландия 1:1 Бельгия ТМС
- 10.10.2016 Голландия 0:1 Франция ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Голландия 4:1 Беларусь ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Швеция 1:1 Голландия ОМЧ2Е
- 01.09.2016 Голландия 1:2 Греция ТМС
- 04.06.2016 Австрия 0:2 Голландия ТМС
- 01.06.2016 Польша 1:2 Голландия ТМС
- 27.05.2016 Ирландия 1:1 Голландия ТМС
- 29.03.2016 Англия 1:2 Голландия ТМС
Последние игры между собой
Румыния: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Голландия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
- 26.03.2013 Голландия 4:0 Румыния Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 16.10.2012 Румыния 1:4 Голландия Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 17.06.2008 Голландия 2:0 Румыния Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)
- 13.10.2007 Румыния 1:0 Голландия Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)
-
До начала матча осталось 2 дня 6 часов 54 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Румыния - Голландия, который состоится 14.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Румыния - Голландия, который состоится 14.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Румыния - Голландия
Румыния
5.3% (1)
Ничья:
42.1% (8)
Голландия
52.6% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Голландия:
31.6% (6)
1:1 Ничья:
31.6% (6)
0:2 Голландия:
10.5% (2)
0:0 Ничья:
10.5% (2)
0:1 Голландия:
10.5% (2)
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