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Аргентина
 
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Нигерия
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До начала матча осталось 2 дня 4 часа 23 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Аргентина - Нигерия, который состоится 14.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Аргентина - Нигерия
Аргентина
93.3% (56)
Ничья:
5% (3)
Нигерия
1.7% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Аргентина:
33.3% (20)
Аргентина:
25% (15)
Аргентина:
15% (9)
Аргентина:
13.3% (8)
Ничья:
5% (3)
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