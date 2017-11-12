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Аргентина (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 11.11.2017 РОССИЯ 0:1 Аргентина ТМС
- 11.10.2017 Эквадор 1:3 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 06.10.2017 Аргентина 0:0 Перу ОМЧ2ЮА
- 06.09.2017 Аргентина 1:1 Венесуэла ОМЧ2ЮА
- 01.09.2017 Уругвай 0:0 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 13.06.2017 Сингапур 0:6 Аргентина ТМС
- 09.06.2017 Бразилия 0:1 Аргентина ТМС
- 28.03.2017 Боливия 2:0 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 24.03.2017 Аргентина 1:0 Чили ОМЧ2ЮА
- 16.11.2016 Аргентина 3:0 Колумбия ОМЧ2ЮА
- 11.11.2016 Бразилия 3:0 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 12.10.2016 Аргентина 0:1 Парагвай ОМЧ2ЮА
- 07.10.2016 Перу 2:2 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 07.09.2016 Венесуэла 2:2 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 02.09.2016 Аргентина 1:0 Уругвай ОМЧ2ЮА
- 27.06.2016 Аргентина 0:0 Чили КА
- 22.06.2016 США 0:4 Аргентина КА
- 19.06.2016 Аргентина 4:1 Венесуэла КА
- 15.06.2016 Аргентина 3:0 Боливия КА
- 11.06.2016 Аргентина 5:0 Панама КА
Нигерия (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 10.11.2017 Алжир 1:1 Нигерия ОМЧ2А
- 07.10.2017 Нигерия 1:0 Замбия ОМЧ2А
- 04.09.2017 Камерун 1:1 Нигерия ОМЧ2А
- 01.09.2017 Нигерия 4:0 Камерун ОМЧ2А
- 13.08.2017 Бенин 1:0 Нигерия ЧАН(
- 10.06.2017 Нигерия 0:2 ЮАР КАН
- 01.06.2017 Того 0:3 Нигерия ТМС
- 23.03.2017 Нигерия 1:1 Сенегал ТМС
- 12.11.2016 Нигерия 3:1 Алжир ОМЧ2А
- 09.10.2016 Замбия 1:2 Нигерия ОМЧ2А
- 03.09.2016 Нигерия 1:0 Танзания КАН
- 31.05.2016 Люксембург 1:3 Нигерия ТМС
- 27.05.2016 Нигерия 1:0 Мали ТМС
- 29.03.2016 Египет 1:0 Нигерия КАН
- 25.03.2016 Нигерия 1:1 Египет КАН
- 26.01.2016 Гвинея 1:0 Нигерия ЧАН
- 22.01.2016 Тунис 1:1 Нигерия ЧАН
- 18.01.2016 Нигерия 4:1 Нигер ЧАН
- 11.01.2016 Нигерия 1:0 Кот-д'Ивуар ТМС
- 17.11.2015 Нигерия 2:0 Свазиленд ЧМОМК2Р
Последние игры между собой
Аргентина: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Нигерия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
- 25.06.2014 Нигерия 2:3 Аргентина Чемпионат мира 2014
- 06.09.2011 Аргентина 3:1 Нигерия Товарищеские матчи. Сборные
- 01.06.2011 Нигерия 4:1 Аргентина Товарищеские матчи. Сборные
- 12.06.2010 Аргентина 1:0 Нигерия Чемпионат мира
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До начала матча осталось 2 дня 4 часа 23 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Аргентина - Нигерия, который состоится 14.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Аргентина - Нигерия, который состоится 14.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Аргентина - Нигерия
Аргентина
93.3% (56)
Ничья:
5% (3)
Нигерия
1.7% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Аргентина:
33.3% (20)
2:1 Аргентина:
25% (15)
3:1 Аргентина:
15% (9)
1:0 Аргентина:
13.3% (8)
0:0 Ничья:
5% (3)
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