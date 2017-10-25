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1:3
Конец матча
0:1
10' ГолБрюстер Риан
1:1
21' ГолУэсли Лопес
1:2
39' ГолБрюстер Риан
1:3
77' ГолБрюстер Риан
|
10'
0:1
21'
1:1
39'
1:2
77'
1:3
Предыдущие игры
Бразилия (до 17 лет) (последние 18 матчей: +14 =1 -3)
- 22.10.2017 Германия (до 17 лет) 1:2 Бразилия (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 18.10.2017 Бразилия (до 17 лет) 3:0 Гондурас (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 13.10.2017 Нигер (до 17 лет) 0:2 Бразилия (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 10.10.2017 КНДР (до 17 лет) 0:2 Бразилия (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 07.10.2017 Бразилия (до 17 лет) 2:1 Испания (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 01.11.2015 Бразилия (до 17 лет) 0:3 Нигерия (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 28.10.2015 Бразилия (до 17 лет) 1:0 Новая Зеландия (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 23.10.2015 Гвинея (до 17 лет) 1:3 Бразилия (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 20.10.2015 Англия (до 17 лет) 0:1 Бразилия (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 18.10.2015 Бразилия (до 17 лет) 0:1 Южная Корея (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 03.12.2014 США (до 17 лет) 1:4 Бразилия (до 17 лет) ТМ(1Л
- 01.11.2013 Бразилия (до 17 лет) 1:1 Мексика (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 28.10.2013 Бразилия (до 17 лет) 3:1 Россия (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 23.10.2013 Гондурас (до 17 лет) 0:3 Бразилия (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 20.10.2013 ОАЭ (до 17 лет) 1:6 Бразилия (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 17.10.2013 Бразилия (до 17 лет) 6:1 Словакия (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 04.07.2011 Япония (до 17 лет) 2:3 Бразилия (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 27.06.2011 Кот-д'Ивуар (до 17 лет) 3:3 Бразилия (до 17 лет) ЧМ(1Л
Англия (до 17 лет) (последние 20 матчей: +18 =0 -2)
- 21.10.2017 США (до 17 лет) 1:4 Англия (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 17.10.2017 Англия (до 17 лет) 0:0 Япония (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 14.10.2017 Англия (до 17 лет) 4:0 Ирак (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 11.10.2017 Англия (до 17 лет) 3:2 Мексика (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 08.10.2017 Чили (до 17 лет) 0:4 Англия (до 17 лет) ЧМ(1Л
- 19.05.2017 Испания (до 17 лет) 2:2 Англия (до 17 лет) Е(1Л
- 16.05.2017 Турция (до 17 лет) 1:2 Англия (до 17 лет) Е(1Л
- 13.05.2017 Англия (до 17 лет) 1:0 Ирландия (до 17 лет) Е(1Л1Ф
- 10.05.2017 Англия (до 17 лет) 3:0 Голландия (до 17 лет) Е(1ЛФР
- 07.05.2017 Англия (до 17 лет) 4:0 Украина (до 17 лет) Е(1ЛФР
- 04.05.2017 Норвегия (до 17 лет) 1:3 Англия (до 17 лет) Е(1ЛФР
- 28.03.2017 Босния и Герцеговина (до 17 лет) 0:1 Англия (до 17 лет) Е(1ЛЭРК
- 25.03.2017 Англия (до 17 лет) 4:0 Словения (до 17 лет) Е(1ЛЭРК
- 23.03.2017 Англия (до 17 лет) 5:3 Чехия (до 17 лет) Е(1ЛЭРК
- 30.10.2016 Австрия (до 17 лет) 2:3 Англия (до 17 лет) ЧЕ(1ЛОМ
- 27.10.2016 Англия (до 17 лет) 3:0 Румыния (до 17 лет) ЧЕ(1ЛОМ
- 25.10.2016 Англия (до 17 лет) 2:0 Азербайджан (до 17 лет) ЧЕ(1ЛОМ
- 15.05.2016 Испания (до 17 лет) 1:0 Англия (до 17 лет) Е(1Л1Ф
- 12.05.2016 Дания (до 17 лет) 1:3 Англия (до 17 лет) Е(1ЛФР
- 09.05.2016 Франция (до 17 лет) 0:2 Англия (до 17 лет) Е(1ЛФР
Последние игры между собой
Бразилия (до 17 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Англия (до 17 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 20.10.2015 Англия (до 17 лет) 0:1 Бразилия (до 17 лет) Чемпионат мира (до 17 лет)
1/8 финала
0 Колумбия (до 17 лет)
4 Германия (до 17 лет)
- 0:4 КОЛ-ГЕР
3 Бразилия (до 17 лет)
0 Гондурас (до 17 лет)
- 3:0 БРА-ГОН
0 Парагвай (до 17 лет)
5 США (до 17 лет)
- 0:5 ПАР-США
5 Англия (до 17 лет)
3 Япония (до 17 лет)
- 0:0 АНГ-ЯПО
5 Мали (до 17 лет)
1 Ирак (до 17 лет)
- 5:1 МАЛ-ИРА
2 Гана (до 17 лет)
0 Нигер (до 17 лет)
- 2:0 ГАН-НИГ
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Rhian Brewster.
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Rhian Brewster.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Rhian Brewster.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Wesley.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Rhian Brewster.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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