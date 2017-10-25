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Бразилия (до 17 лет)
1:3
Конец матча
Англия (до 17 лет)
0'
0:1
10' Гол
Брюстер Риан
1:1
21' Гол
Уэсли Лопес
1:2
39' Гол
Брюстер Риан
1:3
77' Гол
Брюстер Риан
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Rhian Brewster.
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Rhian Brewster.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Rhian Brewster.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Wesley.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Rhian Brewster.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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