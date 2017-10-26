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Стадион: Би-Си Плэйс
2:0
Второй тайм: 61'
1:0
33' ГолМонтеро Фреди
2:0
57' ГолCristian Techera
|
33'
1:0
57'
2:0
Состав команд
26
Tim
Parker
66
Хазаль
Али
16
Tony
Tchani
29
Рейна
Йорди
30
Годой
Анибал
17
Серен
Дарвин
Ванкувер Уайткэпс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Маринович Стефан Вратарь
- 28 Jakob Nerwinski Защитник
- 4 Уостон Кендаль Защитник
- 26 Tim Parker Защитник
- 17 Де Йонг Марсель Защитник
- 66 Хазаль Али Полузащитник
- 16 Tony Tchani Полузащитник
- 13 Cristian Techera Полузащитник
- 29 Рейна Йорди Полузащитник
- 7 Боланьос Кристиан Полузащитник
- 12 Монтеро Фреди Нападающий
- Запасные игроки
- 1 David Ousted Вратарь
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 8 Джейкобсон Эндрю Защитник
- 23 Bernie Ibini-Isei Полузащитник
- 11 Nicolas Mezquida Полузащитник
- 67 Дэвис Альфонсо Полузащитник
- 20 Шеа Брек Нападающий
- Главный тренер: Carl Robinson
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Andrew Tarbell Вратарь
- 2 Kofi Sarkodie Защитник
- 5 Victor Bernardez Защитник
- 23 Юнгвирт Флориан Защитник
- 6 Салинас Ши Защитник
- 30 Годой Анибал Полузащитник
- 17 Серен Дарвин Полузащитник
- 22 Tommy Thompson Полузащитник
- 8 Вондоловски Крис Полузащитник
- 11 Казаишвили Валерий Полузащитник
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 15 Andres Roberto Imperiale Защитник
- 3 Аффольтер Франсуа Защитник
- 7 Като Корделл Полузащитник
- 25 Амариква Квинси Полузащитник
- 21 Уренья Марко Нападающий
- 14 Jackson Yueill
- Главный тренер: Chris Leitch
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 22.10.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 08.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 01.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Крю М
- 14.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 20.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо М
- 13.08.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 06.08.2017 Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.07.2017 Даллас 0:4 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс М
- 20.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 06.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Йорк Сити М
- 02.07.2017 Чикаго Файр 4:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 25.06.2017 Миннесота Юнайтед 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс М
- 28.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Чикаго Файр М
- 24.09.2017 Ди Си Юнайтед 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 10.09.2017 Торонто 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Филадельфия Юнион М
- 13.08.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 10.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс ОК
- 06.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Коламбус Крю М
- 30.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.07.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 15.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 11.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 05.07.2017 Атланта Юнайтед 4:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 02.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 3
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 6
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 12.03.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 17.10.2016 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 13.08.2016 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 04.10.2015 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 27.07.2015 Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 12.04.2015 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 19.10.2014 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 11.09.2014 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 04.05.2014 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 15.09.2013 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 11.08.2013 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 07.04.2013 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 23.07.2012 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 06.05.2012 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 21.07.2011 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 12.05.2011 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Второй тайм
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Cristian Techera.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Монтеро Фреди.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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