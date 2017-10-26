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  6. 1/8 финала
Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
2:0
Второй тайм: 61'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
33' Гол
Монтеро Фреди
2:0
57' Гол
Cristian Techera
61'
Второй тайм
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Cristian Techera.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Монтеро Фреди.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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