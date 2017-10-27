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  6. 1/8 финала
Стадион:
Хьюстон Динамо
0:0
Перерыв
Спортинг Канзас-Сити
0'
14' Желтая карточка
Сендерос Филипп
21' Желтая карточка
Кларк Рикардо
45' Желтая карточка
Зуси Грэм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Зуси Грэм получает желтую карточку.
41'
Хьюстон Динамо производит замену. Леонардо уходит, и Анибаба Жалил заменяет его
Желтая карточка
21'
Кларк Рикардо получает желтую карточку.
Желтая карточка
14'
Сендерос Филипп получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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