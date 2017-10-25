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0:2
Перерыв
0:1
16' ГолОлейник Денис
0:2
24' ГолВолков Александр
|
16'
0:1
24'
0:2
Состав команд
FC Prykarpattia 1981
- Основной состав
- 26 Ostap Vulchin Вратарь
- 27 Бочкур Роман Защитник
- 17 Прошак Роман Защитник
- 2 Конкольняк Ярослав Защитник
- 8 Борышкевич Владимир Полузащитник
- 9 Худобяк Игорь Орестович Нападающий
- 14 Vasyl Derbakh
- 15 Viktor Yanevich
- 5 Vladyslav Pryimak
- 6 Taras Boyko
- 22 Orest Yanush
Десна
- Основной состав
- 25 Kostiantin Machnovskiy Вратарь
- 22 Братков Антон Защитник
- 14 Мостовой Андрей Владимирович Защитник
- 33 Парцвания Темур Защитник
- 9 Арвеладзе Леван Полузащитник
- 11 Олейник Денис Полузащитник
- 89 Волков Александр Нападающий
- 12 Картушов Егор Нападающий
- 5 Vadym Zhuk
- 13 Luka Koberidze
- 10 Alexander Filippov
Предыдущие игры
FC Prykarpattia 1981 (последние 0 матчей: +0 =0 -0)
Десна (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 20.10.2017 Волынь 0:2 Десна ПД
- 16.10.2017 Гелиос Харьков 0:0 Десна ПД
- 11.10.2017 Десна 0:0 Ингулец ПД
- 07.10.2017 Николаев 1:8 Десна ПД
- 30.09.2017 Десна 0:0 Оболонь-Бровар ПД
- 24.09.2017 Кремень 0:1 Десна ПД
- 20.09.2017 Гелиос Харьков 1:2 Десна К
- 15.09.2017 Десна 3:0 Сумы ПД
- 09.09.2017 Нефтяник-Укрнефть 1:3 Десна ПД
- 03.09.2017 Десна 3:0 Днепр Черкассы ПД
- 26.08.2017 Десна 3:1 Жемчужина Одесса ПД
- 19.08.2017 Авангард Краматорск 0:0 Десна ПД
- 13.08.2017 Десна 2:0 Балканы ПД
- 09.08.2017 Десна 2:3 Колос Ковалёвка ПД
- 05.08.2017 Горняк-Спорт 0:2 Десна ПД
- 30.07.2017 Десна 3:0 Рух Винники ПД
- 26.07.2017 Десна 4:0 Балканы Заря К
- 22.07.2017 Полтава 2:1 Десна ПД
- 15.07.2017 Десна 1:0 Волынь ПД
- 02.06.2017 Мариуполь 1:1 Десна ПД
1/8 финала
0 Александрия
0 Динамо Киев
1/4 финала
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1/2 финала
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Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Волков Александр.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Олейник Денис.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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