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Бразилия (до 17 лет)
1:0
Второй тайм: 73'
Мали (до 17 лет)
0'
1:0
55' Гол
Alan Souza
73'
Второй тайм
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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