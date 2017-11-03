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Стадион: СэнчуриЛинк Филд
2:0
Конец матча
9' Желтая карточкаЛодейро Николас
38' Желтая карточкаCristian Techera
49' Желтая карточкаМонтеро Фреди
1:0
56' ГолДемпси Клинт
58' Желтая карточкаНоса Игьебор
68' Желтая карточкаТоррес Роман
82' Желтая карточкаУостон Кендаль
2:0
88' ГолДемпси Клинт
|
38'
49'
56'
1:0
58'
68'
82'
88'
2:0
90'
Состав команд
24
Фрай
Стефан
29
Торрес
Роман
14
Маршалл
Чэд
19
Шипп
Харри
33
Джонс
Джовин
17
Will
Bruin
26
Tim
Parker
50
Носа
Игьебор
66
Хазаль
Али
29
Рейна
Йорди
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 29 Торрес Роман Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 5 Толо Нуху Защитник
- 7 Cristian Roldan Полузащитник
- 10 Лодейро Николас Полузащитник
- 19 Шипп Харри Полузащитник
- 2 Демпси Клинт Полузащитник
- 33 Джонс Джовин Полузащитник
- 17 Will Bruin Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Tyler Miller Вратарь
- 15 Tony Alfaro Защитник
- 21 Jordy Jose Delem Полузащитник
- 27 Нигл Ламар Полузащитник
- 8 Родригес Виктор II Полузащитник
- 4 Свенссон Густаф Полузащитник
- 23 Henry Wingo
- Главный тренер: Brian Schmetzer
Ванкувер Уайткэпс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Маринович Стефан Вратарь
- 28 Jakob Nerwinski Защитник
- 4 Уостон Кендаль Защитник
- 26 Tim Parker Защитник
- 17 Де Йонг Марсель Защитник
- 50 Носа Игьебор Полузащитник
- 66 Хазаль Али Полузащитник
- 13 Cristian Techera Полузащитник
- 29 Рейна Йорди Полузащитник
- 7 Боланьос Кристиан Полузащитник
- 12 Монтеро Фреди Нападающий
- Запасные игроки
- 1 David Ousted Вратарь
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 20 Шеа Брек Полузащитник
- 23 Bernie Ibini-Isei Полузащитник
- 16 Tony Tchani Полузащитник
- 11 Nicolas Mezquida Полузащитник
- 67 Дэвис Альфонсо Полузащитник
- Главный тренер: Carl Robinson
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 11.09.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 28.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс М
- 24.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 21.08.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 12.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 06.08.2017 Миннесота Юнайтед 0:4 Сиэтл Саундерс М
- 30.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 24.07.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.07.2017 Сиэтл Саундерс 4:3 Ди Си Юнайтед М
- 08.07.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 05.07.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс М
- 29.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс ОК
- 26.06.2017 Портленд Тимберс 2:2 Сиэтл Саундерс М
Ванкувер Уайткэпс (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 08.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 01.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Крю М
- 14.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 20.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо М
- 13.08.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 06.08.2017 Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.07.2017 Даллас 0:4 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс М
- 20.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 06.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Йорк Сити М
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ванкувер Уайткэпс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 24.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 15.04.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 03.10.2016 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 17.09.2016 Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 20.03.2016 Сиэтл Саундерс 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 24.09.2015 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- 20.09.2015 Ванкувер Уайткэпс 0:3 Сиэтл Саундерс МЛС
- 06.08.2015 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- 02.08.2015 Сиэтл Саундерс 0:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 17.05.2015 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 11.10.2014 Сиэтл Саундерс 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 06.07.2014 Ванкувер Уайткэпс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 25.05.2014 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 10.10.2013 Сиэтл Саундерс 1:4 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 07.07.2013 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 09.06.2013 Сиэтл Саундерс 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 30.09.2012 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 19.08.2012 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сиэтл Саундерс производит замену. Will Bruin уходит, и Нигл Ламар заменяет его
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Демпси Клинт.
82'
Уостон Кендаль получает желтую карточку.
81'
Ванкувер Уайткэпс производит замену. Де Йонг Марсель уходит, и Шеа Брек заменяет его
68'
Торрес Роман получает желтую карточку.
67'
Сиэтл Саундерс производит замену. Шипп Харри уходит, и Родригес Виктор II заменяет его
64'
Ванкувер Уайткэпс производит замену. Cristian Techera уходит, и Дэвис Альфонсо заменяет его
60'
Сиэтл Саундерс производит замену. Джонс Джовин уходит, и Свенссон Густаф заменяет его
58'
Носа Игьебор получает желтую карточку.
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Демпси Клинт.
49'
Монтеро Фреди получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Cristian Techera получает желтую карточку.
36'
Ванкувер Уайткэпс производит замену. Jakob Nerwinski уходит, и Джордан Харви заменяет его
9'
Лодейро Николас получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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