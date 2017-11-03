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Стадион:
Сиэтл Саундерс
2:0
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
9' Желтая карточка
Лодейро Николас
38' Желтая карточка
Cristian Techera
49' Желтая карточка
Монтеро Фреди
1:0
56' Гол
Демпси Клинт
58' Желтая карточка
Носа Игьебор
68' Желтая карточка
Торрес Роман
82' Желтая карточка
Уостон Кендаль
2:0
88' Гол
Демпси Клинт
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сиэтл Саундерс производит замену. Will Bruin уходит, и Нигл Ламар заменяет его
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Демпси Клинт.
Желтая карточка
82'
Уостон Кендаль получает желтую карточку.
81'
Ванкувер Уайткэпс производит замену. Де Йонг Марсель уходит, и Шеа Брек заменяет его
Желтая карточка
68'
Торрес Роман получает желтую карточку.

67'
Сиэтл Саундерс производит замену. Шипп Харри уходит, и Родригес Виктор II заменяет его
64'
Ванкувер Уайткэпс производит замену. Cristian Techera уходит, и Дэвис Альфонсо заменяет его
60'
Сиэтл Саундерс производит замену. Джонс Джовин уходит, и Свенссон Густаф заменяет его
Желтая карточка
58'
Носа Игьебор получает желтую карточку.
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Демпси Клинт.
Желтая карточка
49'
Монтеро Фреди получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
38'
Cristian Techera получает желтую карточку.
36'
Ванкувер Уайткэпс производит замену. Jakob Nerwinski уходит, и Джордан Харви заменяет его
Желтая карточка
9'
Лодейро Николас получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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