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Стадион: Ред Булл Арена
1:2
Второй тайм: 77'
0:1
8' ГолВаскес Виктор II
1:1
45' ПенальтиРойер Даниэль
1:2
72' ГолДжовинко Себастьян
|
8'
0:1
45'
1:1
46'
72'
1:2
Состав команд
33
Aaron
Long
16
Кьестан
Саша
3
Мур
Дрю
23
Мавинга
Крис
Нью-Йорк Ред Буллз 3-5-1-1
- Основной состав
- 31 Luis Robles II Вратарь
- 62 Michael Murillo Защитник
- 33 Aaron Long Защитник
- 55 Перринель Дамьен Защитник
- 4 Tyler Adams Полузащитник
- 27 Davis Sean II Полузащитник
- 8 Felipe Martins Полузащитник
- 77 Ройер Даниэль Полузащитник
- 92 Лоуренс Кемар Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 99 Бредли Райт-Филлипс Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Ryan Meara Вратарь
- 29 Эскобар Фидель Защитник
- 88 Vincent Bezecourt Полузащитник
- 5 Connor Lade Полузащитник
- 19 Alex Muyl Полузащитник
- 7 Derrick Etienne Полузащитник
- 30 Верон Гонсало Нападающий
- Главный тренер: Jesse Marsch
Торонто 3-5-2
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 3 Мур Дрю Защитник
- 23 Мавинга Крис Защитник
- 33 Бейташур Стивен Полузащитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 7 Васкес Виктор II Полузащитник
- 2 Морроу Джастин Полузащитник
- 17 Алтидор Джози Нападающий
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 6 Хагглунд Ник Защитник
- 26 Хаслер Николас Полузащитник
- 44 Raheem Edwards Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 31 Купер Армандо Полузащитник
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- Главный тренер: Greg Vanney
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 26.10.2017 Чикаго Файр 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.10.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 16.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Атланта Юнайтед М
- 08.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 01.10.2017 Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 28.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Ди Си Юнайтед М
- 24.09.2017 Коламбус Крю 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 21.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 17.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 09.09.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 03.09.2017 Даллас 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 26.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 19.08.2017 Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 16.08.2017 Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 13.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Орландо Сити М
- 07.08.2017 Нью-Йорк Сити 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт М
- 22.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 14.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
Торонто (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 22.10.2017 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 24.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
- 17.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Торонто М
- 10.09.2017 Торонто 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 27.08.2017 Монреаль Импакт 1:3 Торонто М
- 24.08.2017 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 20.08.2017 Чикаго Файр 1:3 Торонто М
- 13.08.2017 Торонто 4:1 Портленд Тимберс М
- 06.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто М
- 30.07.2017 Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 23.07.2017 Торонто 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто М
- 06.07.2017 Орландо Сити 1:3 Торонто М
- 02.07.2017 Даллас 3:1 Торонто М
- 24.06.2017 Торонто 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 18.06.2017 Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 04.06.2017 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Торонто М
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Торонто: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
- 01.10.2017 Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 20.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто МЛС
- 19.09.2016 Торонто 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 29.05.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС
- 06.03.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Торонто МЛС
- 15.10.2015 Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 16.08.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС
- 26.02.2015 Торонто 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Товарищеские матчи. Сборные
- 12.10.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Торонто МЛС
- 28.06.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Торонто МЛС
- 18.05.2014 Торонто 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 15.09.2013 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто МЛС
- 21.07.2013 Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 27.04.2013 Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 30.09.2012 Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто МЛС
- 01.07.2012 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто МЛС
- 02.10.2011 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 07.07.2011 Нью-Йорк Ред Буллз 5:0 Торонто МЛС
- 21.08.2010 Торонто 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 12.08.2010 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Торонто МЛС
Второй тайм
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джовинко Себастьян.
65'
Торонто производит замену. Васкес Виктор II уходит, и Осорио Джонатан заменяет его
63'
Нью-Йорк Ред Буллз производит замену. Sean Davis уходит, и Верон Гонсало заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Торонто производит замену. Мур Дрю уходит, и Хагглунд Ник заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Г О О О О О Л - Ройер Даниэль из команды Нью-Йорк Ред Буллз забивает пенальти
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Васкес Виктор II.
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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