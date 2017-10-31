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  7. 1/4 финала
Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
1:2
Второй тайм: 77'
Торонто
0'
0:1
8' Гол
Васкес Виктор II
1:1
45' Пенальти
Ройер Даниэль
1:2
72' Гол
Джовинко Себастьян
77'
Второй тайм
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джовинко Себастьян.
65'
Торонто производит замену. Васкес Виктор II уходит, и Осорио Джонатан заменяет его
63'
Нью-Йорк Ред Буллз производит замену. Sean Davis уходит, и Верон Гонсало заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Торонто производит замену. Мур Дрю уходит, и Хагглунд Ник заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
Г О О О О О Л - Ройер Даниэль из команды Нью-Йорк Ред Буллз забивает пенальти
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Васкес Виктор II.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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