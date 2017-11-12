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Армения (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 09.11.2017 Армения 4:1 Беларусь ТМС
- 08.10.2017 Казахстан 1:1 Армения ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Армения 1:6 Польша ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Армения 1:4 Дания ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Румыния 1:0 Армения ОМЧ2Е
- 10.06.2017 Черногория 4:1 Армения ОМЧ2Е
- 04.06.2017 Армения 5:0 Сент-Китс и Невис ТМС
- 26.03.2017 Армения 2:0 Казахстан ОМЧ2Е
- 11.11.2016 Армения 3:2 Черногория ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Польша 2:1 Армения ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Армения 0:5 Румыния ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Дания 1:0 Армения ОМЧ2Е
- 31.08.2016 Чехия 3:0 Армения ТМС
- 02.06.2016 Сальвадор 0:4 Армения ТМС
- 29.05.2016 Гватемала 1:7 Армения ТМС
- 25.03.2016 Армения 0:0 Беларусь ТМС
- 11.10.2015 Армения 0:3 Албания Е2ОМ
- 08.10.2015 Франция 4:0 Армения ТМС
- 07.09.2015 Армения 0:0 Дания Е2ОМ
- 04.09.2015 Сербия 2:0 Армения Е2ОМ
Кипр (последние 20 матчей: +6 =1 -13)
- 10.11.2017 Грузия 1:0 Кипр ТМС
- 10.10.2017 Бельгия 4:0 Кипр ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Кипр 1:2 Греция ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Эстония 1:0 Кипр ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Кипр 3:2 Босния и Герцеговина ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Гибралтар 1:2 Кипр ОМЧ2Е
- 03.06.2017 Португалия 4:0 Кипр ТМС
- 25.03.2017 Кипр 0:0 Эстония ОМЧ2Е
- 22.03.2017 Кипр 3:1 Казахстан ТМС
- 13.11.2016 Кипр 3:1 Гибралтар ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Босния и Герцеговина 2:0 Кипр ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Греция 2:0 Кипр ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Кипр 0:3 Бельгия ОМЧ2Е
- 25.05.2016 Сербия 2:1 Кипр ТМС
- 24.03.2016 Украина 1:0 Кипр ТМС
- 13.10.2015 Кипр 2:3 Босния и Герцеговина Е2ОМ
- 10.10.2015 Израиль 1:2 Кипр Е2ОМ
- 06.09.2015 Кипр 0:1 Бельгия Е2ОМ
- 03.09.2015 Кипр 0:1 Уэльс Е2ОМ
- 12.06.2015 Андорра 1:3 Кипр Е2ОМ
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До начала матча осталось 1 день 1 час 54 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Армения - Кипр, который состоится 13.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Армения - Кипр, который состоится 13.11.2017.
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Прогнозы на матч Армения - Кипр
Армения
86.2% (25)
Ничья:
6.9% (2)
Кипр
6.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Армения:
41.4% (12)
2:1 Армения:
31% (9)
1:2 Кипр:
6.9% (2)
1:1 Ничья:
6.9% (2)
2:0 Армения:
6.9% (2)
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