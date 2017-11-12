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Армения
 
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Кипр
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До начала матча осталось 1 день 1 час 54 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Армения - Кипр, который состоится 13.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Армения - Кипр
Армения
86.2% (25)
Ничья:
6.9% (2)
Кипр
6.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Армения:
41.4% (12)
Армения:
31% (9)
Кипр:
6.9% (2)
Ничья:
6.9% (2)
Армения:
6.9% (2)
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