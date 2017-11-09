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Армения
 
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До начала матча осталось 12 часов 28 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Армения - Беларусь, который состоится 09.11.2017.
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Прогнозы на матч Армения - Беларусь
Армения
68.8% (11)
Ничья:
25% (4)
Беларусь
6.3% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Армения:
50% (8)
Ничья:
25% (4)
Армения:
12.5% (2)
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