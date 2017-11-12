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Грузия
 
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До начала матча осталось 1 день 1 час 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Грузия - Беларусь, который состоится 13.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Грузия - Беларусь
Грузия
68.2% (88)
Ничья:
23.3% (30)
Беларусь
8.5% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Грузия:
38.8% (50)
Грузия:
23.3% (30)
Ничья:
21.7% (28)
Беларусь:
5.4% (7)
Грузия:
3.9% (5)
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