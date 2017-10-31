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  7. 1/4 финала
Стадион:
Хьюстон Динамо
0:0
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
24' Желтая карточка
Пауэлл Алвас
45' Желтая карточка
Мабьяла Ларрис
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
77'
Хьюстон Динамо производит замену. Mauro Manotas уходит, и Торрес Эрик заменяет его
71'
Хьюстон Динамо производит замену. Киото Роммель уходит, и Алешандре Монтейро де Лима заменяет его
60'
Хьюстон Динамо производит замену. Мартинес Томас уходит, и Санчес Висенте заменяет его
59'
Портленд Тимберс производит замену. Нэйджби Дарлингтон уходит, и Jeremy Ebobisse заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!

46'
Портленд Тимберс производит замену. Диего Чара уходит, и Амоби Окуго заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Портленд Тимберс производит замену. Мабьяла Ларрис уходит, и Миллер Рой заменяет его
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Мабьяла Ларрис получает желтую карточку.
Желтая карточка
24'
Пауэлл Алвас получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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