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  7. 1/4 финала
Стадион:
Коламбус Крю
4:1
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
6' Гол
Камара Ола
52' Красная карточка
Alexander Martin Callens Asin
2:0
58' Гол
Artur Moraes III
64' Желтая карточка
Матаррита Рональд
3:0
69' Гол
Мерам Жустин
3:1
78' Гол
Вилья Давид
4:1
90' Гол
Аффул Харрисон
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аффул Харрисон.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Коламбус Крю производит замену. Artur уходит, и Абу Мохаммед заменяет его
88'
Коламбус Крю производит замену. Фредерико Хигайн уходит, и Lalas Abubakar заменяет его
79'
Нью-Йорк Сити производит замену. Харрисон Джек уходит, и Sean Okoli заменяет его
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вилья Давид.

75'
Коламбус Крю производит замену. Сантуш Педру уходит, и Kekuta Manneh заменяет его
74'
Нью-Йорк Сити производит замену. Уайт Норрис уходит, и Струна Андраж заменяет его
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мерам Жустин.
Желтая карточка
64'
Матаррита Рональд получает желтую карточку.
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Artur.
56'
Нью-Йорк Сити производит замену. Уоллес Родни уходит, и Матаррита Рональд заменяет его
52'
УДАЛЕНИЕ! Alexander Callens получил жёлтую карточку и покинул поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Камара Ола.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Columbus Crew Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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