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Стадион: Коламбус Крю
4:1
Конец матча
1:0
6' ГолКамара Ола
52' Красная карточкаAlexander Martin Callens Asin
2:0
58' ГолArtur Moraes III
64' Желтая карточкаМатаррита Рональд
3:0
69' ГолМерам Жустин
3:1
78' ГолВилья Давид
4:1
90' ГолАффул Харрисон
|
6'
1:0
58'
2:0
69'
3:0
78'
3:1
90'
4:1
Состав команд
23
Zack
Steffen
20
Wil
Trapp
32
Сантуш
Педру
11
Камара
Ола
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Zack Steffen Вратарь
- 25 Аффул Харрисон Защитник
- 4 Менса Джонатан Защитник
- 3 Уильямс Джош Защитник
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 20 Wil Trapp Полузащитник
- 7 Artur Moraes III Полузащитник
- 32 Сантуш Педру Полузащитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Полузащитник
- 11 Камара Ола Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Уэйлон Фрэнсис Защитник
- 19 Kekuta Manneh Полузащитник
- 8 Абу Мохаммед Полузащитник
- 12 Adam Jahn Нападающий
- 41 Brad Stuver
- 17 Lalas Abubakar
- 28 Niko Hansen
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Нью-Йорк Сити 4-3-3
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 3 Уайт Норрис Защитник
- 13 Брийян Фредерик Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 2 Ben Sweat Защитник
- 30 Эррера Янгель Полузащитник
- 8 Ринг Александр Полузащитник
- 10 Моралес Максимильяно Полузащитник
- 11 Харрисон Джек Нападающий
- 7 Вилья Давид Нападающий
- 23 Уоллес Родни Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Йохансен Эрик Вратарь
- 22 Матаррита Рональд Защитник
- 32 Струна Андраж Защитник
- 5 Лопез Майки Полузащитник
- 15 Макнамара Томас Полузащитник
- 9 Sean Okoli Нападающий
- 17 Jonathan Lewis
- Главный тренер: Patrick Vieira
Предыдущие игры
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 27.10.2017 Атланта Юнайтед 0:0 Коламбус Крю М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 01.10.2017 Коламбус Крю 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 24.09.2017 Коламбус Крю 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 17.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Крю М
- 10.09.2017 Коламбус Крю 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 27.08.2017 Коламбус Крю 2:1 Даллас М
- 24.08.2017 Коламбус Крю 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 20.08.2017 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю М
- 13.08.2017 Коламбус Крю 3:1 Чикаго Файр М
- 06.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Коламбус Крю М
- 30.07.2017 Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Крю М
- 27.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 18.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Айнтрахт Фр ТМК
- 05.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Коламбус Крю М
- 02.07.2017 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 25.06.2017 Коламбус Крю 4:1 Монреаль Импакт М
- 18.06.2017 Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Крю М
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 01.10.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 23.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 10.09.2017 Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс М
- 07.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 26.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 21.08.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 13.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 07.08.2017 Нью-Йорк Сити 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.07.2017 Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 22.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто М
- 06.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Йорк Сити М
- 30.06.2017 Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 24.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 17.06.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 15.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити ОК
Последние игры между собой
Коламбус Крю: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Нью-Йорк Сити: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю МЛС
- 30.04.2017 Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС
- 23.10.2016 Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Крю МЛС
- 14.08.2016 Коламбус Крю 3:3 Нью-Йорк Сити МЛС
- 17.04.2016 Коламбус Крю 3:2 Нью-Йорк Сити МЛС
- 29.08.2015 Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Крю МЛС
- 20.08.2015 Коламбус Крю 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аффул Харрисон.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Коламбус Крю производит замену. Artur уходит, и Абу Мохаммед заменяет его
88'
Коламбус Крю производит замену. Фредерико Хигайн уходит, и Lalas Abubakar заменяет его
79'
Нью-Йорк Сити производит замену. Харрисон Джек уходит, и Sean Okoli заменяет его
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вилья Давид.
75'
Коламбус Крю производит замену. Сантуш Педру уходит, и Kekuta Manneh заменяет его
74'
Нью-Йорк Сити производит замену. Уайт Норрис уходит, и Струна Андраж заменяет его
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мерам Жустин.
64'
Матаррита Рональд получает желтую карточку.
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Artur.
56'
Нью-Йорк Сити производит замену. Уоллес Родни уходит, и Матаррита Рональд заменяет его
52'
УДАЛЕНИЕ! Alexander Callens получил жёлтую карточку и покинул поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Камара Ола.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Columbus Crew Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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