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Стадион:
Нью-Йорк Сити
1:0
Второй тайм: 54'
Коламбус Крю
0'
1:0
16' Пенальти
Вилья Давид
54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
16'
Г О О О О О Л - Вилья Давид из команды Нью-Йорк Сити забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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