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Стадион: Стадспраксваллен
1:1
Второй тайм: 83'
24' Желтая карточкаFredik Fendrich
31' Желтая карточкаTommy Thelin
31' Желтая карточкаZoran Jovanovic
1:0
40' ГолRobert Gojani
1:1
45' ГолИсламович Дино
64' Желтая карточкаAlexander Jallow
|
14'
24'
31'
31'
40'
1:0
45'
1:1
64'
Состав команд
3
Tom
Siwe
17
Daryl
Smylie
Йёнчёпинг 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Anton Cajtoft Вратарь
- 19 Alexander Jallow Защитник
- 14 Francisco Portillo III Защитник
- 8 Joakim Karlsson II Защитник
- 3 Tom Siwe Защитник
- 5 Fredik Fendrich Полузащитник
- 24 Robert Gojani Полузащитник
- 7 Dzenis Kozica Полузащитник
- 17 Daryl Smylie Полузащитник
- 9 Tommy Thelin Полузащитник
- 10 Fredrik Olsson III Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Jonathan Tamimi Защитник
- 6 Stefan Karlsson Защитник
- 12 Jesper Svensson Полузащитник
- 20 Гравиус Христос Полузащитник
- 15 Stian Semb Aasmundsen Полузащитник
- 11 Вильяльмссон Арни Нападающий
- 1 Fran II
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Треллеборг 4-4-2
- Основной состав
- 30 Юханссон Марко Вратарь
- 2 Albin Nilsson Защитник
- 21 Магнус Андерссон Защитник
- 14 Блумквист Александр Защитник
- 5 Anton Tideman Защитник
- 24 Mattias Haakansson Полузащитник
- 8 Нильссон Робин Полузащитник
- 10 Zoran Jovanovic Полузащитник
- 9 Поде Маркус Полузащитник
- 11 Исламович Дино Нападающий
- 6 Salif Joensson Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Robin Jacobsson Защитник
- 28 Furkan Motori Полузащитник
- 27 Johan Brannefalk Полузащитник
- 7 Кристиан Хаинес Полузащитник
- 15 Андерссон Эрик Полузащитник
- 32 Merlin Nuhanovic
- 1 Fredrik Persson
Предыдущие игры
Йёнчёпинг (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 15.11.2017 Треллеборг 2:0 Йёнчёпинг А
- 05.11.2017 Йёнчёпинг 0:0 Эстерсунд А
- 29.10.2017 Юргорден 0:0 Йёнчёпинг А
- 23.10.2017 Йёнчёпинг 2:0 Кальмар А
- 15.10.2017 АИК 2:0 Йёнчёпинг А
- 30.09.2017 АФК Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг А
- 24.09.2017 Йёнчёпинг 2:2 Сундсвалль А
- 20.09.2017 Йёнчёпинг 3:1 Сириус А
- 16.09.2017 Гётеборг 1:1 Йёнчёпинг А
- 10.09.2017 Йёнчёпинг 1:2 Норрчёпинг А
- 27.08.2017 Хеккен 3:1 Йёнчёпинг А
- 23.08.2017 Утсиктенс 2:3 Йёнчёпинг К
- 18.08.2017 Йёнчёпинг 2:2 Эльфсборг А
- 13.08.2017 Йёнчёпинг 1:2 Эребру А
- 05.08.2017 Хальмстад 6:1 Йёнчёпинг А
- 29.07.2017 Йёнчёпинг 1:0 Хаммарбю А
- 22.07.2017 Мальмё 2:0 Йёнчёпинг А
- 17.07.2017 Йёнчёпинг 0:1 Хеккен А
- 09.07.2017 Эстерсунд 1:1 Йёнчёпинг А
- 02.07.2017 Йёнчёпинг 0:2 Гётеборг А
Треллеборг (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 15.11.2017 Треллеборг 2:0 Йёнчёпинг А
- 04.11.2017 Треллеборг 2:2 Далкурд С
- 27.10.2017 Фрей 2:2 Треллеборг С
- 22.10.2017 Треллеборг 4:0 Отвидаберг С
- 15.10.2017 Фалькенберг 1:1 Треллеборг С
- 02.10.2017 Треллеборг 1:1 Варбергс Боис С
- 26.09.2017 Эргрюте 2:0 Треллеборг С
- 18.09.2017 Эстер 0:1 Треллеборг С
- 11.09.2017 Треллеборг 2:0 ГАИС С
- 03.09.2017 Сюрианска 0:2 Треллеборг С
- 29.08.2017 Треллеборг 1:1 Хельсинборг С
- 24.08.2017 Ассириска Норрчёпинг 0:1 Треллеборг К
- 21.08.2017 Гефле 1:2 Треллеборг С
- 15.08.2017 Треллеборг 5:1 Норрбю С
- 10.08.2017 Треллеборг 2:1 Дегерфорс С
- 06.08.2017 Броммапойкарна 3:0 Треллеборг С
- 29.07.2017 Треллеборг 2:1 Вернаму С
- 22.07.2017 Дегерфорс 2:3 Треллеборг С
- 26.06.2017 Треллеборг 3:1 Броммапойкарна С
- 19.06.2017 Треллеборг 0:1 Гефле С
Последние игры между собой
Йёнчёпинг
Треллеборг
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Второй тайм
81'
Треллеборг производит замену. Нильссон Робин уходит, и Робин Якобссен заменяет его
71'
Йончепинг С производит замену. Том Сиве уходит, и Йеспер Свенссон заменяет его
71'
Треллеборг производит замену. Поде Маркус уходит, и Андерссон Эрик заменяет его
64'
Alexander Jallow получает желтую карточку.
63'
Йончепинг С производит замену. Йоаким Карлссон уходит, и Стиан Семб Аасмундсен заменяет его
63'
Треллеборг производит замену. Mattias Haakansson уходит, и Кристиан Хаинес заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Исламович Дино.
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Robert Gojani.
31'
Зоран Йованович получает желтую карточку.
31'
Томми Телин получает желтую карточку.
24'
Фредик Фендрих получает желтую карточку.
14'
Йончепинг С производит замену. Anton Cajtoft уходит, и Фран заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadsparksvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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