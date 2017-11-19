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Стадион:
Йёнчёпинг
1:1
Второй тайм: 83'
Треллеборг
0'
24' Желтая карточка
Fredik Fendrich
31' Желтая карточка
Tommy Thelin
31' Желтая карточка
Zoran Jovanovic
1:0
40' Гол
Robert Gojani
1:1
45' Гол
Исламович Дино
64' Желтая карточка
Alexander Jallow
83'
Второй тайм
81'
Треллеборг производит замену. Нильссон Робин уходит, и Робин Якобссен заменяет его
71'
Йончепинг С производит замену. Том Сиве уходит, и Йеспер Свенссон заменяет его
71'
Треллеборг производит замену. Поде Маркус уходит, и Андерссон Эрик заменяет его
Желтая карточка
64'
Alexander Jallow получает желтую карточку.
63'
Йончепинг С производит замену. Йоаким Карлссон уходит, и Стиан Семб Аасмундсен заменяет его
63'
Треллеборг производит замену. Mattias Haakansson уходит, и Кристиан Хаинес заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Исламович Дино.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Robert Gojani.
Желтая карточка
31'
Зоран Йованович получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Томми Телин получает желтую карточку.
Желтая карточка
24'
Фредик Фендрих получает желтую карточку.
14'
Йончепинг С производит замену. Anton Cajtoft уходит, и Фран заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadsparksvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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