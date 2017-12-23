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2017-2018
Атлетико де Колката
1:0
Конец матча
Дели Динамос
0'
23' Желтая карточка
Munmun Lugun
1:0
78' Гол
Кин Робби
81' Желтая карточка
Pratik Chowdhary
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Атлетико де Колката делает замену. Зекинья уходит с поля, а Shankar Sampingiraj выходит на его замену.
83'
Дели Динамос делает замену. Rowilson Rodrigues уходит с поля, а David Ngaihte выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Pratik Chowdhary получил желтую карточку от судьи
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Кин Робби бьет в цель!
73'
Атлетико де Колката делает замену. Ashutosh Mehta уходит с поля, а Keegan Pereira выходит на его замену.

72'
Дели Динамос делает замену. Луму Йерон уходит с поля, а Lallianzuala Chhangte выходит на его замену.
70'
Атлетико де Колката делает замену. Jayesh Rane уходит с поля, а Bipin Singh выходит на его замену.
46'
Дели Динамос делает замену. Munmun Lugun уходит с поля, а Sena Ralte выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
23'
Munmun Lugun получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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