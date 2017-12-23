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2017-2018
1:0
Конец матча
23' Желтая карточкаMunmun Lugun
1:0
78' ГолКин Робби
81' Желтая карточкаPratik Chowdhary
|
23'
78'
1:0
81'
Состав команд
Атлетико де Колката
- Основной состав
- 24 Debjit Majumder Вратарь
- 8 Тэйлор Райан Защитник
- 87 Зекинья Полузащитник
- 5 Торп Томас Полузащитник
- 10 Кин Робби Нападающий
- 18 Hitesh Sharma
- 11 Jayesh Rane I
- 4 Conor Thomas II
- 33 Prabir Das
- 36 Ashutosh Mehta
- 23 Anwar Ali
- Запасные игроки
- 22 Яаскелайнен Юсси Вратарь
- 99 Кучи Ньязи Нападающий
- 17 Rupert Nongrum
- 16 Shankar Sampingiraj
- 29 Bipin Singh
- 13 Kunzang Bhutia
- 20 Keegan Pereira
Дели Динамос
- Основной состав
- 29 Arnab Das Вратарь
- 20 Котал Притам Защитник
- 95 Луму Йерон Полузащитник
- 18 Фернандес Гюйон Полузащитник
- 8 Paulinho Dias Полузащитник
- 11 Мойя Эдуардо Полузащитник
- 5 Pratik Chowdhary
- 19 Romeo Fernandes
- 4 Rowilson Rodrigues
- 33 Munmun Lugun
- 10 Mathias Mirabaje
- Запасные игроки
- 16 Раи Винит Полузащитник
- 17 Сингх Сетьясен Полузащитник
- 7 Lallianzuala Chhangte
- 23 David Ngaihte
- 21 Lalhmangaihsanga Ralte
- 31 Sukhdev Patil
- 22 Nandhakumar Sekar
Предыдущие игры
Атлетико де Колката (последние 20 матчей: +6 =10 -4)
- 17.12.2017 Мумбаи Сити 0:1 Атлетико де Колката СИ
- 07.12.2017 Ченнаийин 3:2 Атлетико де Колката СИ
- 01.12.2017 Джамшедпур 0:0 Атлетико де Колката СИ
- 26.11.2017 Атлетико де Колката 1:4 Пуне Сити СИ
- 17.11.2017 Керала Бластерс 0:0 Атлетико де Колката СИ
- 18.12.2016 Керала Бластерс 1:1 Атлетико де Колката СИ
- 13.12.2016 Мумбаи Сити 0:0 Атлетико де Колката СИ
- 10.12.2016 Атлетико де Колката 3:2 Мумбаи Сити СИ
- 02.12.2016 Атлетико де Колката 0:0 Пуне Сити СИ
- 29.11.2016 Атлетико де Колката 1:1 Керала Бластерс СИ
- 24.11.2016 Гоа 1:2 Атлетико де Колката СИ
- 20.11.2016 Ченнаийин 1:1 Атлетико де Колката СИ
- 17.11.2016 Атлетико де Колката 1:1 Нортист Юнайтед СИ
- 13.11.2016 Дели Динамос 2:2 Атлетико де Колката СИ
- 06.11.2016 Пуне Сити 2:1 Атлетико де Колката СИ
- 28.10.2016 Нортист Юнайтед 1:2 Атлетико де Колката СИ
- 25.10.2016 Атлетико де Колката 0:1 Мумбаи Сити СИ
- 22.10.2016 Атлетико де Колката 1:0 Дели Динамос СИ
- 16.10.2016 Атлетико де Колката 1:1 Гоа СИ
- 11.10.2016 Мумбаи Сити 1:1 Атлетико де Колката СИ
Дели Динамос (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 16.12.2017 Дели Динамос 1:5 Гоа СИ
- 06.12.2017 Дели Динамос 0:1 Джамшедпур СИ
- 02.12.2017 Дели Динамос 0:2 Нортист Юнайтед СИ
- 26.11.2017 Бенгалуру 4:1 Дели Динамос СИ
- 22.11.2017 Пуне Сити 2:3 Дели Динамос СИ
- 14.12.2016 Дели Динамос 2:1 Керала Бластерс СИ
- 11.12.2016 Керала Бластерс 1:0 Дели Динамос СИ
- 03.12.2016 Мумбаи Сити 0:0 Дели Динамос СИ
- 30.11.2016 Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос СИ
- 27.11.2016 Дели Динамос 5:1 Гоа СИ
- 18.11.2016 Пуне Сити 4:3 Дели Динамос СИ
- 13.11.2016 Дели Динамос 2:2 Атлетико де Колката СИ
- 09.11.2016 Дели Динамос 4:1 Ченнаийин СИ
- 04.11.2016 Дели Динамос 2:0 Керала Бластерс СИ
- 30.10.2016 Гоа 0:2 Дели Динамос СИ
- 27.10.2016 Дели Динамос 1:1 Пуне Сити СИ
- 22.10.2016 Атлетико де Колката 1:0 Дели Динамос СИ
- 18.10.2016 Дели Динамос 3:3 Мумбаи Сити СИ
- 15.10.2016 Дели Динамос 1:1 Нортист Юнайтед СИ
- 09.10.2016 Керала Бластерс 0:0 Дели Динамос СИ
Последние игры между собой
Атлетико де Колката: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
Дели Динамос: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
- 13.11.2016 Дели Динамос 2:2 Атлетико де Колката Суперлига Индии
- 22.10.2016 Атлетико де Колката 1:0 Дели Динамос Суперлига Индии
- 14.11.2015 Дели Динамос 1:1 Атлетико де Колката Суперлига Индии
- 29.10.2015 Атлетико де Колката 0:1 Дели Динамос Суперлига Индии
- 02.12.2014 Дели Динамос 0:0 Атлетико де Колката Суперлига Индии
- 19.10.2014 Атлетико де Колката 1:1 Дели Динамос Суперлига Индии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ченнаийин
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|2.
|Гоа
|6
|4
|0
|2
|18 - 12
|12
|3.
|Бенгалуру
|7
|4
|0
|3
|14 - 9
|12
|4.
|Пуне Сити
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|5.
|Мумбаи Сити
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|6.
|Джамшедпур
|6
|2
|3
|1
|2 - 1
|9
|7.
|Атлетико де Колката
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|8.
|Керала Бластерс
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|9.
|Нортист Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|10.
|Дели Динамос
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Атлетико де Колката делает замену. Зекинья уходит с поля, а Shankar Sampingiraj выходит на его замену.
83'
Дели Динамос делает замену. Rowilson Rodrigues уходит с поля, а David Ngaihte выходит на его замену.
81'
Pratik Chowdhary получил желтую карточку от судьи
78'
Г О О О О Л - Кин Робби бьет в цель!
73'
Атлетико де Колката делает замену. Ashutosh Mehta уходит с поля, а Keegan Pereira выходит на его замену.
72'
Дели Динамос делает замену. Луму Йерон уходит с поля, а Lallianzuala Chhangte выходит на его замену.
70'
Атлетико де Колката делает замену. Jayesh Rane уходит с поля, а Bipin Singh выходит на его замену.
46'
Дели Динамос делает замену. Munmun Lugun уходит с поля, а Sena Ralte выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Munmun Lugun получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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