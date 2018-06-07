Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Саудовская Аравия

Стадион: Лужники
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Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Саудовская АравияДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 43 минуты, которая состоится 14.06.2018.
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Прогнозы на матч РОССИЯ - Саудовская Аравия
РОССИЯ
79.5% (147)
Ничья:
14.1% (26)
Саудовская Аравия
6.5% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 РОССИЯ:
22.7% (42)
2:1 РОССИЯ:
21.1% (39)
2:0 РОССИЯ:
18.4% (34)
1:1 Ничья:
9.7% (18)
3:1 РОССИЯ:
3.2% (6)
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