Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Египет

Стадион: Санкт-Петербург
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Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - ЕгипетДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 31 минуту, которая состоится 19.06.2018.
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Прогнозы на матч РОССИЯ - Египет
РОССИЯ
56.7% (114)
Ничья:
23.4% (47)
Египет
19.9% (40)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 РОССИЯ:
19.9% (40)
1:1 Ничья:
15.9% (32)
1:0 РОССИЯ:
9.5% (19)
0:2 Египет:
5.5% (11)
1:2 Египет:
5% (10)
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