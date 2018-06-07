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2018
Стадион:
РОССИЯ
 
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Египет
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Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Египет

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 31 минуту, которая состоится 19.06.2018.
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Прогнозы на матч РОССИЯ - Египет
РОССИЯ
56.7% (114)
Ничья:
23.4% (47)
Египет
19.9% (40)

Вы не участвовали в прогнозе

РОССИЯ:
19.9% (40)
Ничья:
15.9% (32)
РОССИЯ:
9.5% (19)
Египет:
5.5% (11)
Египет:
5% (10)
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