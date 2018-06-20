Первый тайм

33' Аль-Фаридж получил классную скидку от партнера перед штрафной соперника, но полузащитник не стал бить и потерял мяч.

32' Продолжают уверенно контролировать мяч на чужой половине поля саудиты, но подходы к штрафной соперника возникают не очень часто.

31' Эдинсон Кавани получает повреждение после неприятного стыка в центре поля, лежит на газоне нападающий Уругвая, небольшая пауза в игре.

30' Кавани нарушает правила на чужой половине поля, нападающий Уругвая сбил Отаифа, штрафной удар в пользу Саудовской Аравии.

29' ОПАСНО! Аль-Шахрани здорово прошелся через левый край и выполнил заброс в штрафную, где Бахбир опередил защитника и пробил с выгодной позиции, но неточно!

28' Пока что игра не особо меняется после забитого мяча, саудиты контролируют мяч на чужой половине поля, а уругвайцы выжидают свой момент.

27' Угловой удар на правом фланге заработали саудиты, Аль-Джассим выполнил подачу в штрафную соперника, но там верх остается за уругвайцами.

26' Бахбир здорово сместился с правого фланга в центр и пробил в ближний угол из-за пределов штрафной соперника, но Муслера справился с этим ударом.

25' И Кавани отмечается ударом с выгодной позиции, но в этот раз Аль-Оваис контролировал ситуацию.

24' Вот и есть гол Уругвая в первом тайме, для саудитов сейчас очень важно не расклеиться, как это было в матче против России.

23' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1-0!!! СУАРЕС!!! УРУГВАЙ открывает счет! Очередной корнер на левом фланге заработали уругвайцы, Карлос Санчес выполнил подачу в штрафную, где грубо ошибся на выходе Аль-Оваис, чем и воспользовался Луис Суарес. Нападающий спокойно переправил сферу в сетку ворот!

22' Кристиан Родригес здорово вошел в штрафную соперника через левый край и выполнил прострел в центр, но эта передача на Суареса не прошла.

21' Аль-Муваллад получил передачу в штрафной соперника и пробил с трудной позиции, но слишком неудачно, сфера полетела на трибуны.

20' Быстро разыграли угловой удар на левом фланге уругвайцы, Карлос Санчес пробил с острого угла, но сфера прилетела прямо в руки голкипера.

19' Уругвайцы даже не собираются брать мяч под свой контроль, они встречают своего соперника в центре, рассчитывая на контратаки.

18' 54 на 46, такую статистику владения мячом продемонстрировали режиссеры трансляции в пользу Уругвая, хотя визуально кажется, что саудиты владеют территориальным преимуществом.

17' Весино нарушает правила в атаке, полузащитник сборной Уругвая подыграл себе рукой, штрафной удар в пользу Саудовской Аравии.

16' Луис Суарес получил передачу в штрафной соперника, форвард решился на удар с острого угла и пробил, но неточно.

15' Мелкий фол в центре поля фиксирует арбитр, в этот раз Отайф завалил на газон Карлоса Санчеса, штрафной удар в пользу Уругвая.

14' Касерес здорово сыграл на левом фланге атаки и выполнил прострел в штрафную соперника, откуда сумел пробить в касание Кавани, но сфера пролетела выше цели.

13' Аль-Давсари грубовато играет на чужой половине поля, полузащитник сборной Саудовской Аравии сбил Суареса, но арбитр обошелся в этом эпизоде без предупреждения.

12' Очень острожное начало от сборной Уругвая, такое было и против Египта, подопечные Табареса будут стараться использовать свободные зоны впереди.

11' Саудиты контролируют мяч в начале игры, очень долго развиваются позиционные атаки Саудовской Аравии на чужой половине поля.

10' Первый угловой удар на левом фланге разыграли саудиты, Аль-Фаридж выполнил подачу в штрафную, но там снова на выходе здорово сыграл Муслера.

9' Аль-Бурайк подошел к мячу и пробил со штрафного, но сфера угодила в стенку из игроков сборной Уругвая и улетела за пределы поля.

8' Весино фолит на своей половине поля, Матиас прервал проход Аль-Бурайка, штрафной удар в пользу Саудовской Аравии.

7' Карлос Санчес вступил в отбор на чужой половине поля, но при этом нарушил правила, полузащитник сборной Уругвая подтолкнул Аль-Фариджа.

6' Стараются брать мяч под свой контроль футболисты сборной Уругвая, быстрый гол помог бы уругвайцам более уверенно себя чувствовать на футбольном поле, чего не было в матче против Египта.

5' Аль-Муваллад здорово обыграл своего оппонента на правом фланге атаки и навесил в штрафную Уругвая, но там надежно на выходе сыграл Муслера.

4' Аль-Бурайк подключился к атаке своей команды правым флангом и выполнил проникающую передачу в штрафную соперника, но там первым на мяче был Годин.

3' Суарес получил классную скидку от партнера на линии штрафной соперника, Луис сильно пробил в касание, но этот удар был успешно заблокирован.

2' "Ростов Арена" заполнена в начале матча приблизительно на 90%, свободные места на центральных секторах наблюдаются.

2' Сборная Польши сегодня будет действовать на поле в традиционных для себя сине-черных цветах, сборная Саудовской Аравии - в белом комплекте.