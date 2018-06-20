Стадион: Ростов Арена
1:0
Первый тайм: 35'
1:0
23' ГолСуарес Луис
Первый тайм
33'
Аль-Фаридж получил классную скидку от партнера перед штрафной соперника, но полузащитник не стал бить и потерял мяч.
32'
Продолжают уверенно контролировать мяч на чужой половине поля саудиты, но подходы к штрафной соперника возникают не очень часто.
31'
Эдинсон Кавани получает повреждение после неприятного стыка в центре поля, лежит на газоне нападающий Уругвая, небольшая пауза в игре.
30'
Кавани нарушает правила на чужой половине поля, нападающий Уругвая сбил Отаифа, штрафной удар в пользу Саудовской Аравии.
29'
ОПАСНО! Аль-Шахрани здорово прошелся через левый край и выполнил заброс в штрафную, где Бахбир опередил защитника и пробил с выгодной позиции, но неточно!
28'
Пока что игра не особо меняется после забитого мяча, саудиты контролируют мяч на чужой половине поля, а уругвайцы выжидают свой момент.
27'
Угловой удар на правом фланге заработали саудиты, Аль-Джассим выполнил подачу в штрафную соперника, но там верх остается за уругвайцами.
26'
Бахбир здорово сместился с правого фланга в центр и пробил в ближний угол из-за пределов штрафной соперника, но Муслера справился с этим ударом.
25'
И Кавани отмечается ударом с выгодной позиции, но в этот раз Аль-Оваис контролировал ситуацию.
24'
Вот и есть гол Уругвая в первом тайме, для саудитов сейчас очень важно не расклеиться, как это было в матче против России.
23'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1-0!!! СУАРЕС!!! УРУГВАЙ открывает счет! Очередной корнер на левом фланге заработали уругвайцы, Карлос Санчес выполнил подачу в штрафную, где грубо ошибся на выходе Аль-Оваис, чем и воспользовался Луис Суарес. Нападающий спокойно переправил сферу в сетку ворот!
22'
Кристиан Родригес здорово вошел в штрафную соперника через левый край и выполнил прострел в центр, но эта передача на Суареса не прошла.
21'
Аль-Муваллад получил передачу в штрафной соперника и пробил с трудной позиции, но слишком неудачно, сфера полетела на трибуны.
20'
Быстро разыграли угловой удар на левом фланге уругвайцы, Карлос Санчес пробил с острого угла, но сфера прилетела прямо в руки голкипера.
19'
Уругвайцы даже не собираются брать мяч под свой контроль, они встречают своего соперника в центре, рассчитывая на контратаки.
18'
54 на 46, такую статистику владения мячом продемонстрировали режиссеры трансляции в пользу Уругвая, хотя визуально кажется, что саудиты владеют территориальным преимуществом.
17'
Весино нарушает правила в атаке, полузащитник сборной Уругвая подыграл себе рукой, штрафной удар в пользу Саудовской Аравии.
16'
Луис Суарес получил передачу в штрафной соперника, форвард решился на удар с острого угла и пробил, но неточно.
15'
Мелкий фол в центре поля фиксирует арбитр, в этот раз Отайф завалил на газон Карлоса Санчеса, штрафной удар в пользу Уругвая.
14'
Касерес здорово сыграл на левом фланге атаки и выполнил прострел в штрафную соперника, откуда сумел пробить в касание Кавани, но сфера пролетела выше цели.
13'
Аль-Давсари грубовато играет на чужой половине поля, полузащитник сборной Саудовской Аравии сбил Суареса, но арбитр обошелся в этом эпизоде без предупреждения.
12'
Очень острожное начало от сборной Уругвая, такое было и против Египта, подопечные Табареса будут стараться использовать свободные зоны впереди.
11'
Саудиты контролируют мяч в начале игры, очень долго развиваются позиционные атаки Саудовской Аравии на чужой половине поля.
10'
Первый угловой удар на левом фланге разыграли саудиты, Аль-Фаридж выполнил подачу в штрафную, но там снова на выходе здорово сыграл Муслера.
9'
Аль-Бурайк подошел к мячу и пробил со штрафного, но сфера угодила в стенку из игроков сборной Уругвая и улетела за пределы поля.
8'
Весино фолит на своей половине поля, Матиас прервал проход Аль-Бурайка, штрафной удар в пользу Саудовской Аравии.
7'
Карлос Санчес вступил в отбор на чужой половине поля, но при этом нарушил правила, полузащитник сборной Уругвая подтолкнул Аль-Фариджа.
6'
Стараются брать мяч под свой контроль футболисты сборной Уругвая, быстрый гол помог бы уругвайцам более уверенно себя чувствовать на футбольном поле, чего не было в матче против Египта.
5'
Аль-Муваллад здорово обыграл своего оппонента на правом фланге атаки и навесил в штрафную Уругвая, но там надежно на выходе сыграл Муслера.
4'
Аль-Бурайк подключился к атаке своей команды правым флангом и выполнил проникающую передачу в штрафную соперника, но там первым на мяче был Годин.
3'
Суарес получил классную скидку от партнера на линии штрафной соперника, Луис сильно пробил в касание, но этот удар был успешно заблокирован.
2'
"Ростов Арена" заполнена в начале матча приблизительно на 90%, свободные места на центральных секторах наблюдаются.
2'
Сборная Польши сегодня будет действовать на поле в традиционных для себя сине-черных цветах, сборная Саудовской Аравии - в белом комплекте.
1'
Стартовый свисток на стадионе "Ростов Арена" прозвучал! Поехали!
Первый тайм
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Обе команды появились на футбольном поле. Звучат гимны!
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Стартовые составы команд находятся в одноименной вкладке.
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Сегодняшняя игра состоится в Ростове-на-дону, на стадионе "Ростов Арена". Завершено строительство стадиона было 22 декабря 2017 года. Стоимость сооружения составила 19,8 млрд рублей. Официальное открытие арены состоялось только 13 мая 2018 года. В этом день местный клуб "Ростов" провёл матч Премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом", одержав победу со счётом 1:0. За месяц до этого были проведены два тестовых матча "Ростова" на на "Ростов Арене" при ограниченной заполняемости трибун. Во время чемпионата мира 2018-го года "Ростов-Арена" примет 5 футбольных матчей.
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Интересные факты:
- Сборная Уругвая в 4 последних матчах побеждала, сохраняя при этом свои ворота в неприкосновенности.
- Луис Суарес проведёт 100-й матч за сборную Уругвая.
- Сборной Уругвая удалось стартовать на Мундиале с победы впервые с турнира 1970-го года в Мексике.
- Сборная Саудовской Аравии проиграла 4 последних матча.
- Сборная Саудовской Аравии не побеждала на чемпионатах мира с 1994-го года (2 ничьи, 9 поражений).
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Главный арбитр - Клеман Тюрпен (Франция)
Ассистенты - Николя Данос, Кирил Гриньор (Франция)
Резервный арбитр - Джон Питти (Панама)
Ассистенты - Николя Данос, Кирил Гриньор (Франция)
Резервный арбитр - Джон Питти (Панама)
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Второй тур в группе А будет завершен уже сегодня, после чего сборная России может себе официально обеспечить место в плей-офф чемпионата мира. Для этого сегодня сборной Уругвая нужно не проиграть саудитам. Уругвайцы являются явным фаворитом в данном матче, мало кто верит в сенсацию от Саудовской Аравии после крупного поражения от сборной России. Наверняка, сборная Уругвая ставит перед собой задачу выиграть группу, а значит терять очки они не должны.
Прогноз: победа сборной Уругвая 2:0
Прогноз: победа сборной Уругвая 2:0
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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! LiveResult.Ru приглашает вас на матч второго тура группы А на чемпионате мира, в котором сыграют сборная Уругвая против сборной Саудовской Аравии! Комментировать встречу для вас буду я, Андрей Сергиенко.
Новости матча
Первый тайм
35'
Аль-Давсари Салем из команды Саудовская Аравия опасно и грубо сыграл. Весино Матиас пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
34'
Бахбир Хаттан из команды Саудовская Аравия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Аль-Бурайк Мохаммед из команды Саудовская Аравия делает пас партнеру.
33'
33'
32'
Саудовская Аравия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Судья сигнализирует, что Кавани Эдинсон из команды Уругвай поставил подножку. Пострадал Отайф Абдулла
29'
29'
ШАНС! Бахбир Хаттан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Аль-Шахрани Ясир из команды Саудовская Аравия отправил кросс в штрафную...
28'
Карлос Санчес II из команды Уругвай вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Аль-Фаридж Сальман не пострадал и надо продолжать игру!
28'
27'
Бетанкур Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Аль-Джассим Тайсир из команды Саудовская Аравия отправил кросс в штрафную...
27'
26'
Карлос Санчес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Аль-Джассим Тайсир из команды Саудовская Аравия подал угловой справа.
26'
Хороший удар издали нанес Бахбир Хаттан, но отличный сейв сделал Муслера Фернандо. Угловой.
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Кавани Эдинсон нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
25'
Суарес Луис из команды Уругвай делает пас партнеру.
25'
24'
23'
Карлос Санчес II сделал результативную передачу.
23'
Г О О О О Л - Суарес Луис изменил счет на табло!
23'
Карлос Санчес II из команды Уругвай подал угловой слева.
22'
Карлос Санчес II из команды Уругвай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Кавани Эдинсон из команды Уругвай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
21'
ШАНС! Аль-Муваллад Фахад нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Аль-Давсари Салем из команды Саудовская Аравия делает пас партнеру.
21'
Аль-Оваис Мохаммед взял и забрал мяч на выходе
21'
Карлос Санчес II из команды Уругвай отправил кросс в штрафную...
21'
Кавани Эдинсон из команды Уругвай разыграл угловой с левого угла.
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Аль-Шахрани Ясир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Кавани Эдинсон из команды Уругвай отправил кросс в штрафную...
19'
19'
18'
18'
Уругвай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Весино Матиас коснулся мяча рукой.
17'
Уругвай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Саудовская Аравия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Судья сигнализирует, что Суарес Луис из команды Уругвай поставил подножку. Пострадал Абдулайи Али
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
ШАНС! Суарес Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Варела Гильермо из команды Уругвай делает пас партнеру.
14'
Судья сигнализирует, что Отайф Абдулла из команды Саудовская Аравия поставил подножку. Пострадал Карлос Санчес II
14'
Уругвай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Саудовская Аравия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
13'
Кавани Эдинсон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
13'
Касерес Мартин из команды Уругвай отправил кросс в штрафную...
12'
Судья сигнализирует, что Аль-Давсари Салем из команды Саудовская Аравия поставил подножку. Пострадал Суарес Луис
12'
11'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
10'
9'
Аль-Давсари Салем наказан за толчок Варела Гильермо
9'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
8'
Аль-Фаридж Сальман из команды Саудовская Аравия отправил кросс в штрафную...
8'
Аль-Фаридж Сальман из команды Саудовская Аравия разыграл угловой с левого угла.
8'
Аль-Бурайк Мохаммед пробил со штрафного прямо в стенку
7'
Судья сигнализирует, что Весино Матиас из команды Уругвай поставил подножку. Пострадал Бахбир Хаттан
6'
Судья сигнализирует, что Карлос Санчес II из команды Уругвай поставил подножку. Пострадал Аль-Фаридж Сальман
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
4'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
4'
Аль-Муваллад Фахад из команды Саудовская Аравия отправил кросс в штрафную...
4'
Судья сигнализирует, что Родригес Кристиан из команды Уругвай поставил подножку. Пострадал Аль-Бурайк Мохаммед
4'
Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Аль-Бурайк Мохаммед из команды Саудовская Аравия отправил кросс в штрафную...
3'
Саудовская Аравия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
2'
Суарес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Уругвай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Саудовская Аравия". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rostov-on-Don Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Уругвай 1:0 Саудовская Аравия
Уругвай
93.5% (288)
Ничья:
3.9% (12)
Саудовская Аравия
2.6% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Уругвай:
30.8% (95)
3:0 Уругвай:
26.9% (83)
4:0 Уругвай:
7.8% (24)
3:1 Уругвай:
4.9% (15)
2:1 Уругвай:
4.5% (14)
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