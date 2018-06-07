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2018
Стадион:
Уругвай
 
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РОССИЯ
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Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - РОССИЯ

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 22 минуты, которая состоится 25.06.2018.
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Прогнозы на матч Уругвай - РОССИЯ
Уругвай
46.6% (90)
Ничья:
30.6% (59)
РОССИЯ
22.8% (44)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
18.7% (36)
Уругвай:
15.5% (30)
Уругвай:
10.4% (20)
Уругвай:
8.8% (17)
Уругвай:
5.7% (11)
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