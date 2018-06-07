Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - РОССИЯ

Стадион: Самара Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - РОССИЯДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 22 минуты, которая состоится 25.06.2018.
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Прогнозы на матч Уругвай - РОССИЯ
Уругвай
46.6% (90)
Ничья:
30.6% (59)
РОССИЯ
22.8% (44)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
18.7% (36)
2:1 Уругвай:
15.5% (30)
1:0 Уругвай:
10.4% (20)
2:0 Уругвай:
8.8% (17)
3:1 Уругвай:
5.7% (11)
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